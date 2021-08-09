ترجمات بثلاث لغات لكتاب «البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، الترجمات الفرنسية والألمانية والإسبانية لكتاب «البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل»، الذي يسلط الضوء على طبيعة البناء الاقتصادي لجماعة «الإخوان المسلمين» ومرتكزاته الفكرية والدينية، وتطوره التاريخي ومصادر تمويله الرئيسية، والسمات العامة لهذا الاقتصاد وامتداداته، كما يسلط الضوء على دور التنظيم الدولي في إدارة شبكات المال والأعمال الخاصة بالجماعة.

تحليل واستشراف

وجاءت هذه الترجمات في إطار «مبادرة تريندز بلغات العالم»، ولضمان وصولها إلى أكبر شريحة حول العالم. ويعد هذا الكتاب الإصدار الرابع بلغات عدة في موسوعة جماعة الإخوان، التي يتولى إعدادها خبراء في حركات الإسلام السياسي، كما أن الكتاب بلغاته المتعددة جاء ضمن مشروع «تريندز» الموسوعي حول حركات الإسلام السياسي، الذي يسلط الضوء على هذه الظاهرة من مختلف أبعادها وسياقاتها الداخلية والإقليمية والدولية، لتحليل الإطار الفكري والأيديولوجي والجانب التنظيمي والعملي لهذه الحركات، واستشراف مآلاتها المستقبلية.

وينطلق الكتاب من فكرة مفادها أن الاقتصاد يمثل ركيزة لدى جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث يتم توظيفه في خدمة مشروع الجماعة السياسي من ناحية، والتغلغل في المجتمع من ناحية ثانية. ويوضح الكتاب حقيقة مهمة، وهي أنه على الرغم من جهود عدة تم اتخاذها لتجفيف مصادر تمويل الجماعة، فإنها أظهرت قدرة على المناورة والتخفي واللعب على تناقض المصالح الإقليمية والدولية في الحفاظ على بعض أصولها الاقتصادية. ويتألف الكتاب من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة.

ثلاثة كتب

صدرت عن مبادرة «تريندز بلغات العالم» ثلاثة كتب: الأول يحمل عنوان: «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، والثاني تحت عنوان: «الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، والثالث بعنوان: «النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة، الأهداف، التطور». وتُرجم الكتاب الأول إلى 15 لغة عالمية.