«مكتبات دبي» تطلق مبادرات تعزز القراءة

دبي (الاتحاد)

كشفت مكتبات دبي العامة عن مبادرات رامية إلى تكريس عادة القراءة، تزامناً مع يوم «عشاق الكتب».

إلى ذلك، قالت إيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»: إن «اهتمام الهيئة بالمكتبات والتزامها بإطلاق مبادرات وفعاليات أدبية وثقافية من شأنه الارتقاء بقطاع الأدب في الدولة، وشملت مبادراتنا تطوير وتحديث مكتبات دبي العامة، إلى جانب تنظيم البرامج والأنشطة المعرفية داخل المكتبات، وإطلاق مبادرة «صندوق القراءة» الذي يرحب بالجميع خلال شهر القراءة الوطني لاستكشاف كنوز المعرفة التي يخبئها لهم، وإطلاق ورش عمل تفاعلية تثري خبراتهم ومعارفهم، فضلاً عن البرامج المتنوعة التي تشجع جيل الشباب على جعل القراءة والكتابة من ضمن عاداتهم اليومية».

إيمان الحمادي

وأشارت الحمادي إلى أثر القراءة على الصحة الذهنية والنفسية للناشئة، لأنها تسهم في صقل شخصياتهم وزرع بذور الإلهام والإبداع في عقولهم، منوّهة إلى اهتمام مكتبات دبي العامة بهذه الفئة من أبناء المجتمع من خلال تنظيم المخيمات المتنوعة لكافة الجمهور، وإطلاق التطبيق الذكي لمكتبة دبي العامة الذي يتيح إمكانية الوصول إلى كافة خدمات المكتبات في كل زمان ومكان.

وأوضحت أن مكتبات دبي العامة ترحب بالمبدعين من كُتاب وقُراء وكذلك أولياء الأمور وأبنائهم، وتوفر لهم مصادر معرفية في مختلف المجالات، لافتة إلى سعي المكتبات لتكون وجهة محببة للجميع.