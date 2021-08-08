طارق عبد الله: أنا لست أديباً بل متذوق

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

يصنف طارق عبدالله، ذاته الأدبية على أنه «متذوق» للأدب العربي وليس «أديباً». ويشير صاحب كتاب «مقامات في حب الإمارات» إلى أن الأدب العربي استهواه في كل مراحله وبجميع أجناسه، بدءاً من العصر الجاهلي بمعلقاته، مروراً بمستوياته في مختلف عصور الحضارة الإسلامية وما حواه من أغراض شعرية متنوعة وخصبة، إلى جانب اطلاعه على مضامين الكتابة النثرية بما تضمه من رسائل ومواعظ وسرد لأحداث أو لرحلات، ومروراً بشعراء وأدباء عصر النهضة العربية الحديثة، ووصولاً إلى الكتاب المعاصرين وإسهاماتهم في صنوف الشعر والرواية والقصة، فالقراءة عنده لا تقف عند جنس أو طرح معين، وقناعته ترتكز على أن كل «منتج» أدبي يضيف شيئاً ما إلى المحصلة اللغوية للقارئ.

وأكد عبد الله أن مكتبة والده، رحمه الله، كانت نقطة الانطلاق نحو رحلة قرائية خصبة منذ الصغر، كما أن المكتبات العامة مثل مكتبة المجمع الثقافي ومكتبات المدارس أفادته كثيراً، بالإضافة إلى معارض الكتب والمكتبات التجارية التي تزخر بها مدينة أبوظبي.

وعن كتابه «مقامات في حب الإمارات»، أشار عبد الله إلى أنه في مرحلة مبكرة من حياته استهواه فن «المقامات»، بما شكله من بداية للقصة العربية القصيرة، وبتفرده في أدب الرحلات، والتزامه بأسلوب معين في الكتابة، وبما احتواه من طاقات إبداعية ولفظية للكُتاب آنذاك، والذي برز منهم بديع الزمان الهمذاني والحريري، مؤكداً أن المقامات وإن كانت مشرقية المنشأ، فإن أدباء المغرب العربي تناولوها وأضافوا إليها ثراءً في الفكر واللغة، ثم حولها الأندلسيون إلى جسر يربطهم بمنبع لغتهم الأم في المشرق العربي، حيث أخذوا على عاتقهم أيضاً تدريسها لأبنائهم وذلك لغناها بالألفاظ والمحسنات اللغوية، كما يشير إلى أن العديد من أدباء الغرب في العصور الأخيرة قد تناولوا بعض المقامات العربية بالترجمة والتأليف مما أعطاها زخماً نوعياً.

وأكد أن الإصدار عبارة عن محاولة استحضار لفن المقامات العربية، ولكن في صورة حديثة، مضيفاً: لا شك أن عدداً من الكتاب العرب المحدثين أخذوا على عاتقهم هذا الأمر، ولكن ما يميز هذا الإصدار هو خصوصيته الإماراتية وبأبعاد ثلاثية، فهو يتغنى بالمكان أي الوطن، فارتبطت أسماء المقامات وأحداثها بمدن ومناطق في الدولة مع الإشارة والإشادة بما تحقق على هذه الأرض الطيبة من إنجازات، والتي ما كانت لتتحقق لولا القيادة الرشيدة التي تعمل ليل نهار لبناء وطن شامخ يؤمن العيش الرغيد لأبنائه، مشيراً إلى أن البطل في مقاماته خرج عن شخصيته المألوفة في المقامات وهي شخصية الأديب المترزق من وراء فصاحته، فنجده في هذا الإصدار يتمثل الأديب الرحال الشغوف بمتابعة إنجازات الوطن والمشاركة فيها ولفت الأنظار إليها، وهي في ذاتها دعوة مبطنة إلى السياحة الداخلية، أما البعد الأخير فهو المحافظة على أصالة فن المقامات من الالتزام بالغرض النثري، وهو أدب الرحلات والالتزام بالنسق الكتابي، من لفظ ومحسنات لغوية، ولهذا كان حتماً أن يخرج عنوان الإصدار عن التسمية المألوفة للمقامات والتي ارتبطت في العادة بأسماء المؤلفين ليكون «مقامات في حب الإمارات».

بعد خيالي

وعن رؤيته للمستقبل الأدبي في الإمارات، يقول الكاتب الإماراتي طارق عبدالله: أرى أنه كلما كان المنتج الأدبي قريباً من القارئ لغةً وبيئةً، كان أقرب إلى القبول منه، وكذلك مقياس نجاح الكاتب يتمثل في مدى قدرته على إضافة الجديد إلى محصلة القارئ سواء بفكرة جديدة أو لفظ مواز لها، أو حتى لو تمثل الجديد في البعد الخيالي الذي ينمي في القارئ التأمل والقدرة على التعبير.