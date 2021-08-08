«قطع مظلمة من الليل» يعيد عبدالله صقر إلى الساحة الأدبية

رأس الخيمة (الاتحاد)

بعد توقف عن النشر لنحو أربعة عقود، أطلق الأديب عبدالله صقر أحمد المري كتابه «قطع مظلمة من الليل»، في حفل نظّمه الصالون الثقافي «المستطيل الأدبي» للشاعر أحمد عيسى العسم في رأس الخيمة.

إلى ذلك، قال القاص محسن سليمان صاحب دار «العنوان للنشر والتوزيع»، التي نشرت الكتاب: «شرّفنا الأديب عبدالله صقر باختيار «العنوان» للعودة إلى الساحة الأدبية وهو المتيم بالكتابة، الذي لم يتوقف عن التدوين وطرح رؤاه وأفكاره على الرغم من عزوفه عن النشر طوال أربعة عقود مضت عندما نشر مجموعته القصصية التاريخية «الخشبة» ليصبح علامة من علامات الأدب في الإمارات»، لافتاً إلى أنه في «قطع مظلمة من الليل» فضّل عدم تجنيس محتواه وترك للقارئ حرية تذوق الشعر والاستمتاع بحرفية المعنى في الصورة والنثر.

وقال صقر: «هذا إصداري الأول بعد انقطاع طويل منذ نوفمبر 1975 تاريخ إصدار المجموعة القصصية «الخشبة»، وأطرح اليوم إصداري الجديد، متمنياً أن يكون محتواه بمستوى ما تنهله الساحة الأدبية والثقافية من إنتاج وأن يعود عليها بالفائدة الإبداعية»، مضيفاً: «أعتبر كتابي إضافة إلى كل كتاباتي التي لم أنقطع عنها، والتي حتماً أعتز بها كثيراً وأتمنى لبعضها أن يصل إلى القارئ في أحد الأيام». من جهته، قال الشاعر أحمد العسم: «عودة عبدالله صقر تبعث السرور إلى القلب لِما لهذا المبدع من آراء ورؤى متقدمة، فهذا إخلاص ووفاء للكتابة والنشر واستمرار الإبداع، فأشكره على نظرته الصائبة نحو كل شيء رآه وتحقق وأتمنى له الأفضل».

وذكر الشاعر هاشم المعلم: «يعود رائد القصة القصيرة في الإمارات الأديب والشاعر عبدالله صقر أحمد، بعد مثابرة وتأمل مضيئاً فضاء الساحة الثقافية بنصوص «قطع مظلمة من الليل»، التي صحبت عبدالله صقر في رحلاته وأسفاره نحو عواصم وتحديداً طوكيو، وبرشلونة، ودبي، ليرسم بخيال شاعر قطعاً مضيئة بالأمل والتفاؤل، وقد أسبغ كثيراً من تأملاته الشاعرية ليثبت لنا وجوده الفكري، ولو أنه توارى قليلاً عن المشهد الثقافي».

وقال الشاعر والقاص عبدالله السبب: «رائد القصة القصيرة الإماراتية عبر «الخشبة» القصصية، ورائد قصيدة النثر عبر«اغتراب في زمن مسلوب»، لا يزال محافظاً على لياقته اللغوية، ولا يزال في صُلب المشهد الثقافي على الرغم من ندرة تواجده في عالم النشر والكتب»، مضيفاً أن العنوان الذي أطلقه على مشروعه الأدبي الجديد «قطع مظلمة من الليل»، يفتح الباب لأسئلة عدة: هل نصوص كتابه هذا أشد حلكة من الليل؟ أم أن ثمة فكرة ما تختبئ في نفسه؟