جولات ذاتية تتيح تجربة ثقافية فريدة لزوار قصر الوطن

أبوظبي (وام)

دعا قصر الوطن الزوار لاستكشاف الإرث المعرفي الغني والتقاليد العريقة للدولة من خلال الجولات الإرشادية الذاتية التي يوفرها القصر باللغات الإنجليزية والعربية والألمانية والروسية والصينية، والتي تضمن لهم تجربة ثقافية وحضارية مميزة. وسيحصل الزوار عند شرائهم لدليل الوسائط المتعددة من مركز الزوار في قصر الوطن على سماعات للرأس ستمكنهم من الاستماع لشروحات ومقاطع صوتية مسجلة باللغة التي يختارونها للاستمتاع بجولة إرشادية تفاعلية واستكشاف معالم القصر المختلفة، وما يزخر به من معروضات ومقتنيات وفنون ومخطوطات نادرة تعكس الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة للدولة. كما سيتعرف الزوار على روعة التصاميم الهندسية والمعمارية التي يتميز بها القصر، والتي تعكس طبيعة وإرث الدولة وروحها الأصيلة. ويمكن أيضاً للزوار تحميل خريطة قصر الوطن لاستكشاف المعارض والقاعات المختلفة، وخيارات التسوق والطعام المتوفرة في القصر.