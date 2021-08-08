درب الشعر يجمع أشعار «فزاع» وصوت الجسمي

من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي «فزاع»، وتحت عنوان «درب الشعر»، طرح حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» أغنية عاطفية جديدة تحمل أسلوباً شعرياً مختلفاً ومميزاً في أسلوب المحبة والغزل، حيث يقول الشاعر بين أبيات القصيدة:لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق

وتحس كنّك شايلٍ في وسط صدرك مقبره

إن غاب نور الشمس وجهك نوره الباذخ شرق

يصغر مقام الشمس والاّ انته مقامك ما اكبره

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية «درب الشعر» مع ألحان الفنان فايز السعيد بعد مجموعة من التعاونات الناجحة.

وعرضت أغنية «درب الشعر» بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.