جمعت ساباتو وبورخيس.. تعريب «محاورات بوينس آيرس»

محمد نجيم (الرباط)

قبل أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد، نجح الصحفي الشهير أورلاندو بارون، في أن يجمع بين هرمين وعلَمين في الكِتابة والأدب هما الكاتبان الأرجنتينيان الشهيران خورخي لويس بورخيس وإرنستو ساباتو في شقة مُتواضعة ببوينس آيرس في حوار شيق وتاريخي وغير مسبوق بين الرجلين. ويقول أورلاندو بارون الشخصية الثقافية الشهيرة في ذالك الوقت، في توطئة الكتاب، الذي عرّبه مؤخراً المترجم والكاتب المغربي أحمد الويزي: «لقد دعوت ساباتو إلى مقهى إلدانْدي، وحاولت إقناعه بحُجج، من قبيل أنّه ما من كِتاب في الأرجنتين، يضمّ محاورات كبرى بين قامتين أدبيتيْن على القدْر الفكري نفسه، وتحظيان بنفس المجد الأدبي، وأنّ ما أنوي إنجازه، لا يمتّ بصلة إلى الكتب الرّائجة، سواء تلك التي تتألّف من حوارات روتينيّة، أو تلك التي تتضمن أسئلة يقدّمها كاتب ناشئ لكاتب مكرّس. ولكنّ ساباتو، وحتى لا يخمد نار حماسي، لم يولِ ذلك أية أهميّة. ولكن شعرت، مع ذلك، بأنّ هذا اللقاء الذي من شأنه أن يجمعه ببورخيس، بعد سنوات طويلة من انفصالهما عن بعضهما بعضاً، حرّك مشاعره فوافق».

هكذا أفلح أورلاندو بارون في أن يحصل على موافقة الكاتبين الشهيرين بورخيس وساباتو لإنجاح هذا اللقاء والتحاور في شؤون أدبية وفكرية بعيداً عن كل ما له علاقة بالسياسة في بلد كان، في ذلك الزمن، على صفيح ساخن. وهكذا ظل إصرار أشبه ما يكون بإصرار العنكبوت، التي تجد متعتها الخاصّة في نسج شباكها وسط العالم المحيط بها، مهما تكن طبيعة ذلك العالم، يدفع بالمؤلف إلى تقريب الفجوة بين ساباتو وبورخيس، وضمّهما إلى دائرة العالم المنزاح عمّا يقع من حولهما. ولذلك، تقرّر أن تجري اللقاءات بين الرّجلين، في أجواء تسودها التلقائيّة والحديث العفويّ الأقرب إلى الدّرْدشة، ليتحدّثا من غير أي خيْط ناظم ولا صارم، تماماً مثلما يحصل بين صديقين عاديين في لقاءات الحياة اليومية. وعن ذلك يقول المؤلف: كان تأثّري كبيراً حين وقّعتُ على العقد، أسفل اسميْ هذين الهرمين الأدبيين. وفي الحال، شعرت بمدى التفاوت الكبير بين قواي الخاصّة، والمهمّة الموكلة إليّ وهي الجمع بين نهرين أدبيّين دفاقيْن، يجري كل منهما بشكل متواز مع الآخر، في لقاء أسبوعي.