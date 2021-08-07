«صيفنا ثقافة وإبداع»: رحلة عبر أروقة الآداب

دبي (الاتحاد)

بعد أسبوع حافل بالفنون، ينتظر الأطفال واليافعين باقة ثرية من الورش والأنشطة الخاصة بالآداب في برنامج الأسبوع الثاني للمخيم الصيفي «صيفنا ثقافة وإبداع» الذي أطلقته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في الأول من أغسطس الجاري ويستمر حتى 28 منه، بهدف دعم المواهب وإلهام الأجيال الصاعدة للإبداع والابتكار.

قراءة وتمثيل وقصص مصورة

وتدعو «دبي للثقافة» الصغار لمواصلة رحلة استكشافهم المعرفية والإبداعية في أروقة الأدب عبر فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج المخيم الصيفي في مكتباتها العامة الذي يستمر من 8 إلى 14 أغسطس الجاري، حيث تقدم المكتبة العامة في حتا للأطفال من 6 إلى 12 عاماً ورشاً قرائية واقعية وافتراضية باللغة العربية على مدار الأسبوع، سيطور الأطفال خلالها مهاراتهم في القراءة المعبرة وتمثيل القصص، فضلاً عن الاستمتاع بحكايات مسلية سيتم سردها للأطفال بأسلوب مشوق، ومناقشتها معهم لتعزيز أهمية الحوار والاستماع للآراء المختلفة لديهم. كما سيطلقون عنان خيالاتهم لتشكيل قصة مصورة باستخدام فن الكولاج، من ثم سردها، وسيتعرفون عبر «ورشة الخط العربي» إلى جماليات الخط العربي وتشكيلاته، وسيختتمون أسبوعهم مع الكاتبة غيداء عسيلان التي ستقرأ لهم قصة «ممنوع دخول الكبار».

صناعة بئر الصلصال

أما في مكتبة أم سقيم، فإضافةً إلى الورش القرائية الممتعة، سيخوض الأطفال من 6 إلى 12 عاماً غمار تجربة صناعة بئر الصلصال، وسيتعرفون إلى مهنة ساعي البريد عبر فيديو قصير وورشة عمل «أظرف وطوابع البريد»، فضلاً عن الدخول إلى عالم النحل وصنع مجسم النحلة، والاطلاع على عالم الحيوانات، واستكشاف أهمية التعاون ومساعدة الآخرين، وصناعة النظارات بأدوات بسيطة. كما سيستمتعون بقصة «صديقي الأسد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ستلقيها عليهم الكاتبة ناديا النجار.

شعر وقصص رقمية ومسابقات

وفي مكتبة المنخول، ينتظر الصغار من 6 إلى 12 عاماً ورش عمل محفزة لإبداعاتهم، تشمل أنشطتها تأليف القصص وتمثيلها، كل بأسلوبه الخاص، وصناعة فواصل الكتب، وتعلُّم فن إلقاء الشعر والتعرف إلى أهميته في الثقافة الإماراتية، وقراءة قصص مشوقة تصاحبها مسابقة تحفيزية من محتوى القصة.

كما أعدّت مكتبة الصفا للفنون والتصميم، للأطفال من 6 إلى 12 عاماً، ورش عمل واقعية وافتراضية باللغتين العربية والإنجليزية سيقضون خلالها أوقاتاً ممتعة مع قراءة القصص وتعلّم كيفية صناعة قصة متحركة وتحويلها إلى قصة رقمية عن طريق تطبيق «بلوتاغون»، وكتابة رسائل إلى أمهاتهم، وتأليف القصص والرسم، والكتابة عن مواصفات الحيوانات المفترسة والعقارب. ومن خلال «قصة قانون وديمة» سيتعرف الأطفال إلى حقوقهم عبر ورشة تفاعلية تصاحبها مسابقات تعليمية. أما اليافعون من سن 18 وما دون، فهم على موعد في 14 أغسطس مع ورشة يستكشفون فيها عالماً جديداً من الخيال والمغامرة والإبداع من خلال لعب الأدوار.

فن تلخيص القصص

وعبر باقة من الورش الواقعية والافتراضية باللغة العربية، ستتاح أمام الأطفال من 6 إلى 12 عاماً الفرصة في مكتبة الطوار العامة لتطوير مهاراتهم في تلخيص القصص والكتابة التعبيرية، والاطلاع على الكتب البيئية المتوفرة في المكتبة وقراءة مجموعة من القصص عن الأرض والنظام الشمسي، إضافة إلى الاستمتاع بقصة «البائع الصغير التي ستقرؤها عليهم الكاتبة موزة محمد، ومشاهدة عرض للفيلم الصامت «FLOAT»، تصاحبه جلسة كتابة إبداعية يتعلمون خلالها فن التعبير عن القصص المرئية وتحويلها إلى قصة مكتوبة.

عصف ذهني

كما أعدت مكتبة الراشدية العامة للأطفال من 6 إلى 12 سنة ورشتي عمل واقعيتين باللغة العربية، تشملان سرد القصص وجلسة عصف ذهني لمناقشة كيفية تحويل القصص إلى رسومات، وجلسة حوارية مع الأطفال لتحفيزهم على التخيل وعرض صور لبعض الأحداث لمساعدتهم على كتابة أحداث قصة قصيرة من خيالهم.

إدارة الوقت والطباعة

وتشمل الأنشطة التي جهزتها مكتبة هور العنز العامة للأطفال من 6 إلى 12 عاماً باقة من الورش الواقعية باللغة العربية، يستمتعون خلالها بقراءة قصص من سلسلة (عالمي الصغير) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، منها «صديقي الأسد» و«كهفي الصغير» ومن «يشبهك يا أمي»، ويتعلمون إدارة الوقت واستغلاله بالطريقة المثلى، فضلاً عن ورشة الطباعة التي سيتعلم خلالها الأطفال الطريقة البدائية للطباعة عن طريق رسم الأشكال على الطبق وطباعته على الورق، لاكتساب مهارة التنسيق بين الأشكال والدمج بين الألوان.

يمكن التسجيل عبر حساب إنستغرام المكتبات @dubaipubliclibraries.