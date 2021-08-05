ولي عهد الفجيرة يشهد اختتام دورة تدريبية في «المايم»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أهمية صقل مواهب المسرحيين الشباب وتعليمهم مهارات جديدة من خلال استقطاب الخبرات المسرحية العالمية وترسيخ التبادل الثقافي بين الشعوب، فضلاً عن توفير فرص الاطلاع على آخر التجارب الفنية العالمية ذات الخبرة الواسعة في مجالات الفنون كافة. جاء ذلك خلال حضور سموه اختتام فعاليات الدورة التدريبية في فن المايم «التعبير الجسدي»، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحت رعاية سموه بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح على مسرح دبا الفجيرة.

وأشاد سموه بجهود القائمين على إقامة هذا النوع من الدورات الفنية التي تعزز الارتقاء بالمنتج الثقافي الفني، مثنياً على دور المشاركين في دورة فن المايم من خلال تأهيلهم أكاديمياً لهذا النوع من الفن الذي يجسد لغة التعبير الجسدي. وقدم المشاركون في الدورة التدريبية التي يشرف عليها ماركو ستويانوفيتش، رئيس المنظمة الدولية لفن المايم لوحة فنية تعبيرية، سلطت الضوء على محطات الموروث الشعبي والبيئة الإماراتية الأصيلة، حيث استخدم الممثلون فيها لغة جسدهم بطريقة إبداعية.

واستمرت الدورة التدريبية في فن المايم عشرة أيام، وتناولت مواضيع من أهمها كيف يبدو جسد الشخصية المسرحية وكيف يتحرك ويتفاعل، بحيث يستخدم الإيماءات وتعبيرات الوجه وحركة العين، وكيف يؤثر كل ذلك على نفسية الشخصية المسرحية.