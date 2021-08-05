«جمعة الماجد» يناقش تطبيقات التكنولوجيا في المكتبات الجامعية

دبي (الاتحاد)

دعا أحسن بابوري، اختصاصي المكتبات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، إلى ضرورة استفادة المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي من تجربة الجامعات في دولة الإمارات في إدارة المستودعات الرقمية المؤسساتية.

وركز في محاضرة افتراضية نظَّمها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي أمس الأول، بعنوان «نظم المستودعات الرقمية المفتوحة المصدر بالمكتبات الجامعية: نظام Dspace نموذجاً»، على أبرز نظم المستودعات الرقمية المفتوحة المصدر المستخدمة بالمؤسسات الأكاديمية، مع التركيز على نظام دي سبيس، حيث تطرق المحاضر إلى استخدام نظام الدي سبيس كنظام لإدارة المستودعات الرقمية، وإدارة بيانات البحوث، وإدارة المجموعات الرقمية، وكذلك إدارة الكيانات التعليمية، بالإضافة إلى متطلبات تشغيل النظام من ناحية التجهيزات والبرمجيات، ليختتم المحاضرة عن كيفية تهيئة وإعداد وتخصيص النظام بما يخدم متطلبات المؤسسة.