«دبي للثقافة» تستحدث «العضوية الذهبية» للمكتبات العامة

دبي (الاتحاد)

مواكبةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية بإمارة دبي على المستويات كافةً، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إجراء تحسينات على خدمة الاشتراك في عضوية مكتباتها العامة، واستحداث عضوية ذهبية مخصصة لبعض الفئات المستهدفة، انطلاقاً من الهدفين الرئيسين لمركز نموذج دبي، المتمثلَين في رفع كفاءة الخدمات وزيادة التركيز على المتعاملين.

وقال محمد جاسم العريدي، مدير إدارة المكتبات العامة: «المبادرة جزء من التزام «دبي للثقافة» بالتحسين المستمر للخدمات المقدَّمة في مكتباتها العامة، وتطوير مشاريع تسهم في تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز رفاهية المجتمع باعتبارها أولوية في دبي ودولة الإمارات، فضلاً عن تماشيها مع أولويتها الاستراتيجية المؤسسية في تحقيق التميّز المؤسسي والارتقاء بسعادة متعامليها. بناء على ذلك، أجرت الهيئة تحسينات على خدمة الاشتراك في عضوية مكتباتها العامة بما يواكب رؤية مركز نموذج دبي الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية في دبي».

وتتيح العضوية في مكتبة دبي العامة للمشتركين استعارة المواد المعرفية خارج المكتبة، واستخدام الإنترنت مجاناً والحصول على تخفيض للرسوم عند استخدام خدمات المكتبة، ويمكن الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة دبي للثقافة أو عبر التطبيق الذكي لمكتبة دبي العامة.

وأشار العريدي إلى أنه تحسيناً للخدمة، تم استحداث فئات ذهبية تستهدف الحاصلين على الفيزا الثقافية وأبنائهم، وأصحاب المكتبات الخاصة وأبنائهم، والكتاب والفنانين والأدباء وأبنائهم، وموظفي هيئة الثقافة والفنون في دبي وأبنائهم، وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص، مقدمةً لهم باقةً من الميّزات الخاصة، تشمل تمديد فترة إعارة الكتب وزيادة عدد الكتب المستعارة، تبعاً لفئات العضوية.