«الشارقة - اليابان» يبرز السكينة والعزلة في العمارة اليابانية

الشارقة (وام)

يسلط معرض «الشارقة - اليابان» الضوء على خصوصية العمارة اليابانية والتي من أهمها السكينة والعزلة والاتصال، ممتزجة بالهدوء الغامر والدور الحميمي الذي تلعبه العمارة في حياتنا. ويقدم المعرض أعمال أهم المعماريين اليابانيين والمفاهيم التقليدية لتكوين فضاءات فعلية يتردد فيها صدى الحديث المعاصر.

ويستمد المعرض «هدوء غامر» إلهامه من شاعر القرن الثالث عشر كامو نو تشومي، ويتطلع إلى الكوخ، أو المنسك، كنموذج أولي يُظهر الجوانب الروحانية الخفية في العمارة اليابانية.

وتتمتع المشاريع الحديثة والمعاصرة في هذا المعرض باستقلالية عن العالم الخارجي، واتصاله في آن واحد، والبساطة والسكينة المتجذرتين في الأكواخ اليابانية، وقاعات حفلات الشاي وعمارة سوكيا-زوكوري السكنية التقليدية التي نشأت من ثقافة «زن»، ويعرّف المعرض الزوار على تجارب العمارة اليابانية التي تمتاز بوضوح الإنشاء من الناحية الجمالية والشكلية والهيكلية.

والمعرض ثالث سلسلة رباعية من المعارض التي قيمتها يوكو هاسيكاوا لمصلحة مؤسسة الشارقة للفنون، ويستعرض أفكاراً يتردد صداها في هذه الأوقات العصيبة للجائحة التي جعلت من البقاء في المنزل «واقعاً جديداً»، وخلخلت اتصال الناس بعالم خارجي يبدو مثقلاً بالمخاطر. ومعرض «هدوء غامر» عبارة عن مقترح للانزواء وتأمل احتمالات الحياة الجديدة وأنماط الوجود الإنساني، بغية اجتثاث السكينة المغروسة في ثراء الفكرة، لإغناء سبل العيش الإنتاجية والفكرية، واستيعاب الخيار بين العزلة والإقصاء والاتصال كأسلوب للتفاوض. وجاء تزامناً مع إطلاق مؤسسة الشارقة للفنون برنامج معارضها لصيف وخريف 2021

كما يقدم برنامج الصيف في الفترة ما بين 24 يوليو الماضي، والأول من أكتوبر المقبل، معرضي «عندما أحصي لا أحد إلا أنت» و«المطر سيكون رصاصاً إلى الأبد» وهما من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، ويتضمنان أعمالاً مختارة من المعارض السابقة أو من تكليفات خاصة لبيناليات الشارقة، إضافة إلى مقتنيات حديثة لم تعرضها المؤسسة بعد. ويشمل برنامج الخريف معارض هي «الوجه الآخر للصمت» لهرير سركسيان، والذي يقام في الفترة بين 30 أكتوبر 2021 حتى 30 يناير 2022، وهو أول معرض استقصائي لأعمال الفنان.