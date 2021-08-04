أمسيات في 3 بيوت شعر عربية

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت 3 بيوت شعر عربية، ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإنشاء ألف بيت للشعر في العالم العربي، فعاليات شعرية مؤخراً تعزز دور الشعر في تطوير المشهد الثقافي العربي.

وأقام بيت شعر المفرق، بالتشارك مع اتحاد القيصر للآداب والفنون في محافظة إربد ضمن الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية، وبمناسبة اختيار مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية، أمسية شعرية أحياها الشاعران سليمان العمري وحسين الترك.

وفي بيت شعر نواكشوط أقيمت ضمن سلسلة «تراتيل الأصيل» أمسية شعرية أحياها الشاعران محمد إمام ومحمد سعيد الرباني في مقر البيت. وجرى تنظيم الأمسية، التي تم بثها مباشرة على وسائط التواصل الاجتماعي، وسط اتباع التعليمات الصحية المتبعة لمواجهة وباء «كورونا».

وبدأت الأمسية مع الشاعر محمد إمام، الذي قدم تجربته الشعرية، من خلال قراءة في دواوينه: «أشعار» و«وحي الفجر»، و«أنخاب الأصائل»، فيما قدم الشاعر محمد سعيد الرباني قراءة في تجربته الشعرية، تركزت على ديوانه «همس العيون».

واستضاف بيت شعر الخرطوم الشاعر الكبير عبدالقادر الكتيابي في نهارية شعرية أقامها البيت مؤخراً، وشارك فيها الفنان سيف الجامعة. وحضرها شعراء وصحفيون ومثقفون وكل يحمل تجربة الكتيابي الإنسانية والأدبية، وما قدمه من نقاط حول حياته وتنقله بين بيئات أذكت فيه شعلة القصيدة وحب الأدب، وكيف استقبلته الحياة أديباً متفرداً وصوتاً جديداً.