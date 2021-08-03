«عرار» شخصية «عمان الدولي للكتاب 20»

محمود إسماعيل بدر (عمان)

ينطلق معرض عمّان الدّولي للكتاب في نسخته الـ 20، التي ينظمها اتحاد الناشرين الأردنيين، بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمّان الكبرى اعتباراً من 23 سبتمبر المقبل، ولمدة 10 أيام، وفقاً لجبر أبو فارس، رئيس الاتحاد، الذي قال لـ«الاتحاد»: إن المعرض سيحتفي هذا العام بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، وقد تقرر اعتماد شعار المئوية، شعاره الرّسمي.

وكشف أبو فارس عن اختيار الشاعر الكبير مصطفى وهبي التّل صاحب ديوان «عشيات وادي اليابس»، والملقب بـ«عرار» شخصية المعرض الثقافية، باعتباره أشهر شعراء الأردن، وواحداً من أبرز شعراء العالم العربي المعاصرين، فضلاً عن كونه جزءاً من حركة أدبية ريادية تنويرية عربية، وجذراً ثقافياً مهماً في مسيرة الدولة الأردنية، مشدداً على أهمية الحدث الذي يتجاوز ظروفاً صعبة، في المشهد الثقافي المحلّي والعربي، ودوره النّوعي في تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والدول العربية، ما يشكّل فرصة لتبادل الخبرات والمشاريع والمبادرات الثقافية وتعزيز حوار التجارب بين المثقفين والمبدعين والمفكرين في شتى المجالات.

وأوضح أن نسخة هذا العام تستقطب نحو 350 دار نشر، تمثل 30 دولة عربية وأجنبية، كما يحفل برنامجها الفكري المصاحب بندوات متخصصة ما بين الأدب وصناعة النشر وتحدياتها، ومشكلات الكتاب الورقي، وغيرها من القضايا التي تتصل بالصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة، والرقمية، بمشاركة نحو 120 أديباً ومثقفاً عربياً.

ولفت أبوفارس إلى أن المعرض تميّز خلال السنوات الخمس الأخيرة بقدرته على جذب كبريات دور النشر العربية والعالمية، واستقطاب عدد كبير من المؤسسات والجهات والخبراء والشخصيات الثقافية ذات الصلة، كما تميز بجلب عناوين متنوعة في مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون، وإقامة أمسيات تواقيع الكتب بمشاركة عدد كبير من الأدباء والروائيين وخبراء النشر على المستويين المحلّي والعربي، إلى جانب البرنامج الفكري المصاحب من ندوات وحوارات وأمسيات شعرية وقراءات قصصية للأطفال، وغيرها من فعاليات ستقدم بثوب جديد في نسخة هذا العام، التي تنظم حضورياً في صالات معرض السيارات بطريق المطار، وفق الاشتراطات الصحية التي تضعها لجنة الأوبئة الأردنية.