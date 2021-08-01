«تريندز» و«مكتبة محمد بن راشد» يبحثان التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»: إن مكتبة محمد بن راشد مرجع مهم لكل باحث وأكاديمي وخبير، مشيراً خلال اجتماعه مع ديفيد هيرش، مستشار الخدمات المكتبية في مكتبة محمد بن راشد الذي زار المركز في أبوظبي، إلى أن للمكتبات مكانة رفيعة في البحث العلمي ونشر المعرفة. ولفت في الاجتماع الذي بحث خلاله سبل التعاون بين المركز، ومكتبة الشيخ محمد بن راشد في مجال المكتبات والبحث العلمي، إلى المكتبة الافتراضية لـ«تريندز»، التي تهدف إلى رفد الباحثين والأكاديميين بالإصدارات والكتب.

ومن جهته، أكد عمر النعيمي، المدير العام لـ«تريندز»، أن اتفاق التعاون بين المركز، ومكتبة محمد بن راشد في دبي يأتي في إطار توسيع دائرة مصادر المعلومات وتوفير الدراسات ذات الصدقية والبعد الاستشرافي المعرفي. وأضاف أن «تريندز» مركز بحث عالمي يسعى إلى مزيد من الشراكات مع المكتبات المرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً لرفد الباحثين بالمعلومات وأحدث الإصدارات في شتى المعارف والعلوم.

واطلع هيرش في جولة تعريفية على أنشطة المركز وإداراته وأقسامه المختلفة، وما تقوم به من فعاليات وأنشطة بحثية وعلمية متنوعة وشاملة، وبرامج تدريبية متخصصة، مبدياً إعجابه بما يقوم به المركز من جهد بحثي وعلمي وفكري. وأشاد بالنوعية المتميزة للبحوث والكتب والدراسات التي يصدرها المركز خاصة ما يتصل بحركات الإسلام السياسي حيث يعد مرجعاً فيها، مثمناً ما يقوم به من جهد بحثي يثري الساحة الثقافية والأكاديمية ويرفدها بالرؤى التي تستشرف المستقبل وتسعى لتمكين الشباب خاصة من البحث العلمي.

وأهدى العلي، هيرش درع مركز «تريندز» تقديراً لما تقدمه مكتبة محمد بن راشد من خدمة معرفية رائدة، وما يقدمه هيرش في مجال المكتبات والنهوض بها، كما أهداه نسخاً من أحدث الإصدارات العلمية للمركز في العديد من المجالات.