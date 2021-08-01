«كتاب الإمارات» يهنئ صالح كرامة بفوز فيلمه في مهرجان ألماني

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المخرج والكاتب الإماراتي صالح كرامة العامري عضو الاتحاد بمناسبة فوز فيلمه: «توزيعة» بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير بمهرجان «مانهايم» بألمانيا، واختيار فيلمه الوثائقي الآخر «سايرين الغوص» ضمن قائمتي أفضل الأفلام القصيرة بالمهرجان الذهبي بإيطاليا، وأفضل الأفلام القصيرة بمهرجان برلين فلاش.

وأشادت شيخة المطيـري، أمينة السر العام في الاتحاد، بأهمية العمل الإبداعي الذي يقدمه العامري إثراءً للمشهد الثقافي الإماراتي والعربي، سواء في مجال الكتابة المسرحية أو الإخراج المسرحي أو السينمائي، مؤكدةً أنه يعد أحد أهم الأصوات الإبداعية في هذه المجالات في الإمارات حالياً، عبر تقديمه تجربة ثرية ذات خصوصية متفردة.