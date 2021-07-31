«دبي للثقافة».. «صيفنا ثقافة وإبداع»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن برنامج الأسبوع الأول من مخيمها الصيفي 2021 تحت شعار «صيفنا ثقافة وإبداع»، الذي يمتد من 1 حتى 7 أغسطس الجاري، داعيةً الأطفال والناشئة إلى المشاركة في طيف واسع من الأنشطة المبتكرة والهادفة التي ستأخذهم إلى فضاءات الفنون والمهارات الحياتية والمرح.

صناعة الدمى

تشتمل فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج الذي تستضيفه المكتبة العامة في «حتا» على ورش فنية واقعية باللغة العربية، تحفّز خيال الأطفال من 6 إلى 12 عاماً على الإبداع وتشجعهم على إعادة التدوير بطرق مختلفة، مثل ورش صناعة الدمى من القماش والأكواب، إضافة إلى صناعة الوجوه المعبرة، وزجاجات الماء الفنية، وورشة زراعة الورود التي ستعرفهم على أساسيات الزراعة.

وفي مكتبة أم سقيم، سيستمتع الطلاب من 6 إلى 12 عاماً بورش فنية واقعية باللغة العربية، تتضمن ورشة «الاستعداد لإكسبو» لتعريف الأطفال على الحدث العالمي الأكبر في الإمارات، يصاحبها أنشطة فنية، إضافة إلى ورش الرسم المبتكرة بأساليب وأدوات جديدة، وتأليف القصص، وتشكيل لوحات بالخيوط، والتعرف إلى فن الكاريكاتير.

رسم حر

أما مكتبة المنخول، فقد أعدت للأطفال من 6 إلى 12 عاماً ورش عمل واقعية باللغة العربية، وتشمل زراعة البذور، وقراءة القصص المتنوعة عن الزراعة وأهميتها، وصناعة أشكال مختلفة من الطين المنزلي وتلوينها، إضافة إلى ورشة الشيف الصغير، وورشة صناعة الدمى، وورشة رسم حر سيتعلم الأطفال من خلالها أساسيات استخدام الألوان المائية وتشكيل لوحتهم المفضلة، إلى جانب صناعة مجسمات حيوانات باستخدام فن الأوريغامي.

وفي مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ينتظر الكبار من 18 وما فوق، في 1 أغسطس 2021، ورشة واقعية عن «فن الفونغ شو» (الإنسان بين طاقة الزمان وطاقة المكان) يتعرف المشاركون خلالها إلى تأثير المكان على مشاعر الفرد، يصاحبها ورشة كتابة مفردات إيجابية عن الطاقة، أما الأطفال من 6 إلى 12 عاماً، فتنتظرهم ورش عمل واقعية عن فنون إعادة التدوير وأهميته، وفن تصميم الزخارف وسرد القصص، والتركيز الذهني.

أداء مسرحي

في حين سيستمتع الأطفال في مكتبة الطوار العامة بباقة من الورش الواقعية باللغة العربية، وتشمل قراءة مسرحية وتمثيل شخصياتها لتنمية مواهبهم في الأداء المسرحي، وورشات فنية لصناعة بطاريق من الورق، وعجلة الألوان، وصناعة القبعات الورقية وقراءة القصص والكتابة.

كما تستقبل مكتبة الراشدية العامة الأطفال من 6 إلى 12 سنة بورش عمل تتنوع فيها الأنشطة ما بين التثقيف حول الأكل الصحي، وصناعة المسابيح باستخدام أدوات بسيطة وسهلة، علاوةً على قراءة كتب مختلفة عن فنون الأشغال اليدوية، وصناعة أغلفة القصص والكتب المتنوعة، وخطوات صناعة الشموع باستخدام موارد طبيعية لتشكيل شموع خاصة بهم، إلى جانب ورشة تعليم فن رسم الكاريكاتير للأطفال.

فن الموزاييك

أما مكتبة هور العنز العامة، فقد جهزت للأطفال من 6 إلى 12 عاماً باقة من الورش يتعلمون خلالها فن الموزاييك، ويثرون معلوماتهم عن دولة الإمارات عبر رسم ثلاثي الأبعاد لعلم الدولة، إضافة إلى ورش لسرد القصص وصناعة وسائل نقل باستخدام الورق المقوى، وتشكيل مجسمات مختلفة باستخدام الأوريغامي. وفي 4 أغسطس، سيكون الأطفال على موعد مع ورشة واقعية وافتراضية حول يوم السينما العالمي، يتم خلالها التحدث مع الأطفال عن اختيارهم للأفلام، يليها عرض فيلم (One Per Person)، ويصاحبها مسابقة رسم شخصيات الأفلام المفضلة.