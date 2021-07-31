«آيكوم الإمارات» يرسخ مكانة المتاحف الثقافية والمعرفية

أم القيوين (وام)

حرص «آيكوم الإمارات» - فرع المجلس الدولي للمتاحف في الدولة - على متابعة المتاحف في الإمارات بجميع أنواعها مع الجهات المعنية في كل إمارة، والعمل على تطويرها والتنسيق فيما بينها حتى أصبحت متاحف الدولة منصات ثقافية أثرت المشهد الثقافي والمعرفي والفني بمقتنياتها وكنوزها الأثرية ومخطوطاتها القديمة، التي تنقل زائريها بين جمال التراث الحضاري الإماراتي.

وقد أثمر الاهتمام بالمتاحف بالدولة أن تكون منصات جاذبة لاستقطاب الزوار وتعزيز حركة السياحة، مما يتوافق مع توجهات القيادة الحكيمة في الإمارات التي تدعم تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبار أن المنتج الثقافي والتراثي من أهم مرتكزات تطوير قطاع السياحة بالدولة.

وتقديرا لمكانة دولة الإمارات ودبي تحديداً في مجال حفظ التراث وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في تصميم وإدارة المتاحف العالمية، تم مؤخرا ترشيح دبي لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط ضمن ثلاث مدن على مستوى العالم لاستضافة «آيكوم 2025»، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف بالعالم.

وقال المهندس رشاد محمد بوخش رئيس فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم الإمارات» ورئيس فرع الإمارات للمجلس الدولي للمواقع والمعالم التاريخية: إن «آيكوم الإمارات» في شهر أبريل الماضي تقدم بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بملف الإمارات لاستضافة «آيكوم 2025» في دبي، مشيراً إلى أن الملف لقي ترحيباً كبيراً من القائمين على تنظيم المؤتمر في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط لأول مرة منذ تأسيس المجلس الدولي للمتاحف.

ولفت إلى أنه تم بناء على الملف المقدم إدراج دبي ضمن القائمة المختصرة التي تضم ثلاث مدن تتنافس على استضافة المؤتمر، وهي دبي واستوكهولم في السويد، بالإضافة إلى مدينة كازان في روسيا.

وأضاف بوخش أنه ستتم متابعة الملف من خلال لجنة مختصة من المجلس الدولي للمتاحف في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم الاطلاع على استعداد المدينة لاستقبال الحدث الذي ينظم كل ثلاثة أعوام على مستوى العالم، والإعلان عن المدينة الفائزة بالاستضافة في ديسمبر 2021.

ونوه إلى أن شعار المؤتمر وهو «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير» يعبر عن الارتباط بين المتاحف والمجتمعات التي تشهد تغييراً مستمراً ومتسارعاً، مع إبراز دور المتاحف في المجتمع.

وحول المواقع الأثرية في دولة الإمارات، أوضح بوخش أن الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية يعود تاريخ البعض منها إلى 10 آلاف سنة قبل الميلاد، والبعض يعود إلى العصر الحجري والعصر الحديدي والبرونزي والإسلامي، مشيراً إلى أنه تم تسجيل البعض منها في اليونسكو، وهناك مجموعة من المواقع وضعت على القائمة التمهيدية من جميع إمارات الدولة لتسجيلها كتراث عالمي.