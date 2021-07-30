«عمّان السينمائي» يستضيف روائع الفيلم الفرنسي – العربي

عمّان (الاتحاد)

أعلنت إدارة «مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم» عن إطلاق نسخته الثانية حضوريا خلال الفترة (23 – 31 أغسطس المقبل)، ويستضيف ضمن قسم «موعد مع السينما الفرنسية – العربية» أفلاماً خاصة لمهرجان الفيلم الفرنسي – العربي، تعرض خارج المسابقة الرسمية التي تتنافس على جوائز السّوسنة السوداء، ويتصدرها فيلم «الهروب من الرّقة» للمخرج الفرنسي إيمانيويل هامون، أما المسابقات العربية الثلاث فهي: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، إلى جانب عروض مسابقة الأفلام العالمية، حيث يعد مهرجان عمّان السينمائي، أول حدث سينمائي دولي يسلّط الضوء على ألأعمال الأولى المحلية والعربية والدولية.

ندى دوماني

أشارت مديرة المهرجان ندى دوماني، إلى أن «برنامج عروض موعد مع السينما الفرنسية – العربية» يشمل أفلاماً حديثة روائية ووثائقية، فرنسية بالكامل أو من إنتاج مشترك مع فرنسا، مثل فيلم «آدم» وهو إنتاج فرنسي مغربي مشترك للمخرجة المغربية مريم التّوز، ثم فيلم «صورة لشابة تشتعل»، للمخرجة الفرنسية سيلين سيكياما، بجانب عرض الفيلمين القصيرين الفائزين في المسابقة الموازية التي تقام كل عام في بلدة نوازي – لو سيك، خارج باريس.

وعبّرت دوماني عن أهمية استضافة مهرجان الفيلم الفرنسي – العربي، حضورياً رغم تحديات الجائحة، حيث يلتقي الجمهور في هذه النسخة مع روائع الأفلام الأردنية والفرنسية، مع جديده برنامج «الأول والأحدث» والذي يستعرض أول عمل وآخر عمل لمبدع مخضرم ذائع الصيت، ويشمل حلقات حوارية ونقاشية حول تجربة ومسيرة هذا المبدع مع الفن السابع.

من جانب ثان قال الملحق الثقافي الفرنسي ومدير المعهد الفرنسي في الأردن «جيل رولاند»: «مهرجان الفيلم الفرنسي – العربي، يهدف إلى التّرويج للأفلام المنتجة بين فرنسا وبناء جسور بين الجمهور الأردني والسينما الفرنسية، ما يعزز تنمية صناعة السينما كوسيلة ثقافية لإشاعة روح التعاون وحوار التجارب وثقافة السلام».