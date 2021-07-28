«الشارقة للكتاب» تستعرض ملامح الثقافة العربية خلال زيارة إلى «مكتبة الكونغرس»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن جهودها في التعريف بالكتاب العربي والإماراتي في مختلف بلدان العالم، زار وفد من هيئة الشارقة للكتاب مكتبة الكونغرس -أكبر مكتبة في العالم- بهدف تعزيز فرص التبادل الثقافي بين الشارقة والولايات المتحدة الأميركية، والاطلاع على تجربة المكتبة في إدارة المصادر المعرفية وأرشفة المخطوطات ومصنفات العلوم التي تضمها، بوصفها أقدم مؤسسة ثقافية في الولايات المتحدة، وقد نجحت في جمع وتصنيف نحو 170 مليون مادة بـ450 لغة عالمية.

واستقبل وفد الهيئة، الذي ترأسه أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الدكتورة كارلا هايدن رئيسة المكتبة، وعدد من المديرين والمسؤولين من مختلف الأقسام والتخصصات، حيث قدم الجانب الأميركي شروحاً خاصة خلال جولة على الأقسام الرئيسية والمهمة في المكتبة، فيما استعرض وفد الهيئة جانباً من أبرز الفعاليات والمعارض التي تنظمها، وقدم تعريفاً بأبرز النماذج الثقافية للحراك الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعرف الوفد على مجموعات نادرة من المراجع والمصنّفات، وناقشوا الأنظمة المكتبية المتبعة للبحث والوصول إلى وثائق خاصة يقدّر عددها بـ171 مليون وثيقة، تضم 40 مليون كتاب على شكل (دليل إرشادي وتوثيقي)، إلى جانب أكبر مجموعة في العالم من المواد القانونية والأفلام والخرائط والنوتات الموسيقية وغيرها.

وتوقف أحمد بن ركاض العامري والوفد المرافق على أهم المخطوطات الإسلامية والعربية التي يضمها قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ يحتوي هذا القسم على نحو 300 ألف كتاب باللغة العربية ولغات أخرى، وزار الوفد القسم الذي يحتضن أول نسخة مترجمة للمصحف في العالم والتي يعود تاريخها للعام 1765، وهي من المقتنيات الخاصة للرئيس الأميركي الأسبق توماس جيفرسون، وهي أول نسخة مترجمة من العربية إلى الإنجليزية مباشرةً، إذ إن جميع الترجمات التي نُقلت عن المصحف في السابق كانت مأخوذة عن الفرنسية.

وحول هذه الزيارة، قال أحمد بن ركاض العامري: «تتبنى هيئة الشارقة للكتاب رؤية راسخة تجاه تعزيز حضور النتاج المعرفي والإبداعي الإماراتي في مختلف بلدان العالم، وفي الوقت نفسه نحرص على الاطلاع على تجارب المؤسسات الثقافية الرائدة عالمياً، ومكتبة الكونغرس أحد أهم الصروح العالمية التي تحتضن بين جدرانها تاريخاً إنسانيّاً لا يقدّر بثمن».

وتابع رئيس الهيئة: «إن الحراك الثقافي يتنامى ويكبر بالتواصل واستثمار المنجز والمراكمة عليه، لهذا نحرص على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لطالما آمن بأن بناء جسور التواصل مع مدن وبلدان العالم، والاطلاع على التجارب الرائدة في مؤسساتها الثقافية، أحد روافد نجاح أي مشروع ثقافي كبير يحمل أبعاداً إنسانية وعالمية».

من جانبها أشادت الدكتورة كارلا هايدن بالجهود الكبيرة التي تقودها هيئة الشارقة للكتاب في تعزيز الحضور الثقافي للإمارة، وأشارت إلى حجم حضور الشارقة على المستوى العالمي كإحدى أبرز عواصم الثقافة ودعم صناعة المعرفة في الشرق الأوسط.