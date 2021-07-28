جون كلامر يستكشف العلاقة بين الفن والتنمية

إعداد وتقديم: د. حورية الظل

أجرت الحوار: كاترينا أويفو

جون كلامر، كاتب بريطاني اشتغل أستاذاً زائراً في معهد جامعة الأمم المتحدة للدراسات المتقدمة للاستدامة، والذي يركز على علم اجتماع الثقافة المرتبط بمشاكل التنمية، وللكاتب العديد من المؤلفات حول الموضوع، والحوار التالي حول أحد هذه المؤلفات، وأجرته معه كاترينا أويفو وهي عالمة اجتماع سياسي فنلندية وتعمل حالياً في قضايا التنمية العالمية، وتهتم بشكل خاص بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان والاستدامة الاجتماعية والبيئية وكانت سابقاً أستاذة زائرة في جامعة الأمم المتحدة في طوكيو.

وقد أظهرت الأبحاث أن الثقافة يمكن أن تعزز التنمية.. وبالتالي، من المهم أن يأخذ مخططو التنمية الاعتبارات الثقافية في الحسبان، وحتى الآن، قدمت الأبحاث معلومات شحيحة حول كيفية ارتباط الثقافة والفن بالتنمية، وهذا الارتباط اهتم به جون كلامر، في كتابه «الفن والثقافة والتنمية الدولية: إضفاء الطابع الإنساني على التحول الاجتماعي»، وهو أول كتاب يستكشف بشكل منهجي العلاقة بين الفن والتنمية، ويحاول كلامر من خلاله أن يثبت أن الفنون يمكن أن تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تحفيز الإبداع يمكن أن يضع الأساس لمسارات التنمية البديلة والأشكال المستدامة للثقافة، وفي المقابلة التالية، سلّط كلامر الضوء على عمله الرائد.

إثراء الحياة

* ما الذي ألهمك لتناول العلاقة بين الفن والتنمية؟

- كان هذا مزيجاً من اهتماماتي الشخصية بالفنون وقد مارست بعضها، وكذا التزامي المهني بدراسات التنمية، ولفترة طويلة كان الفن والتنمية عبارة عن مجالين منفصلين، حتى بدأت أفكر في كيفية جمعهما معاً، كانت هذه ظروف نشأة كتابي الجديد، وقد تبين لي أن هناك العديد من الروابط بين الفن والتنمية.

* في التنمية، يُنظر أحياناً إلى الفن على أنه منتج ثانوي في المجتمع، أو في أفضل الأحوال، مجرد أداة لعمليات التنمية.. إذن، ما هو الأثر الذي تأمل أن يكون لهذا الكتاب على تصور الفن والثقافة والتنمية؟

- من المحزن أن الفن يُنظر إلى الفن على أنه منتج ثانوي، ولكن من الواضح أن الثقافة، بما في ذلك الفنون، تعد جزءاً من حياتنا اليومية، وسبيلاً لتحقيق التنمية. وإذن فما الذي علينا القيام به لتحقيق ذلك؟ آمل أن يوضح الكتاب بعض الطرق العديدة التي يمكن من خلالها الإجابة على هذا السؤال، كإثراء الحياة والتعبير عن الهوية بالفن.. أعتقد أن الفهم الشمولي الحقيقي للتنمية يجب أن يولي اهتماماً كبيراً لجوانبها الثقافية بقدر اهتمامه بجوانبها الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، لأن البنية التحتية غير مجدية إذا لم يكن هناك مكان تذهب إليه.

مفتاح الكتاب

* إلى جانب الترويج للثقافة والتنمية، أنت تدافع عن تنمية الثقافة.. ماذا يعني هذا؟ ولماذا هو مهم؟

- هذا هو مفتاح الكتاب بأكمله، كان اهتمامي بالعديد من مستويات التطور، كالدور الفعال والتعليمي للفنون، وحقيقة أن الفنون تشكل جزءاً كبيراً من الهوية الثقافية، كالرقص والهندسة المعمارية والفن التشكيلي وما إلى ذلك ولها دور كبير في حل المشاكل.. ليس فقط فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، ولكن أيضاً بالنسبة للشباب والأقليات واللاجئين والفئات المهمشة الأخرى على وجه الخصوص، ولذلك اهتممت بكيفية انتقال الإبداع والخيال من مجال واحد -في هذه الحالة الفنون- إلى مجالات أخرى، وقد أسميته «الإبداع الاجتماعي» وهو انعكاس جديد لقضايا عدة، مثل البيئة والتفاوتات الاجتماعية.. وغيرها من المجالات الأخرى الممكنة.

* أنت تقترح أن الفن يمكن أن يعزز الاندماج الاجتماعي ويخلق الفرص الاقتصادية ويحد من الفقر... هل يمكنك مشاركتنا بعض الأمثلة... التي تجعل من الفن وسيلة للتطوير، وتوضح كيف يمكن للثقافة أن تساهم في التغيير الاجتماعي؟

- هناك العديد من الأمثلة، مثلاً، لقد شاركت بنفسي مع فنانين من كالكوتا فعملت مع المجموعات القبلية في المناطق النائية بولاية أوريسا في الهند، وهؤلاء طوروا الإنتاج الحرفي المحلي كوسيلة للحد من الفقر.. فمثلاً النساء يصنعن المجوهرات، والتي يمكن بيعها بسعر مربح في المحلات التجارية في كالكوتا والمراكز الحضرية الأخرى، وبعد ذلك يحتفظن بدخلهن ويخصصنه لأنشطتهن الخاصة ولإعالة أطفالهن.. إن مبادرة الترويج الحرفي تجلب دخلاً للمرأة وتمنحها إحساساً بقيمة الذات وتحافظ على التقاليد الفنية داخل المجتمع. كما أتحدث في الكتاب أيضاً عن المسرح في الهند، على سبيل المثال، حيث يتم استخدام المسرح كوسيلة لإيصال الرسائل حول التغيير الاجتماعي، وقضايا الطبقات الاجتماعية... والممارسات الزراعية الجيدة، مثل عدم إهدار المياه والعديد من الموضوعات الأخرى.. وبصفة عامة، فالكتاب مليء بمثل هذه الأمثلة، وقد أوردت هنا عينة صغيرة منها فحسب.

آثار جيدة

* تأمين الأموال لبرامج التنمية الدولية يمكن أن يكون تنافسياً للغاية، ويمكن أن تكون البرامج الفنية والثقافية المتلقية للتمويل مثيرة للجدل أيضاً، كيف يمكن الترويج للفن والثقافة كعنصرين حاسمين في نجاح التنمية؟.

- إنه سؤال موضوعي للغاية، بدأت منظمة اليونسكو تروج لفكرة «الصناعات الإبداعية» كأسلوب للتنمية، وبعبارة أخرى، التحفيز على ممارسة بعض الأنشطة، مثل الموسيقى والسينما والحرف اليدوية وما إلى ذلك، باعتبارها أنشطة اقتصادية مهمة في حد ذاتها، والمشكلة هي أن التمويل نادراً ما يمنح الأولوية لهذه المجالات، وإذا كانت هناك وزارة للثقافة في بلد معين، فإنها قد تعتبر أحياناً هذه الأنشطة بشكل عام غير مهمة نسبياً، ونادراً ما يتم تمويلها بشكل جيد، ولكني أعتقد أن مبادرة اليونسكو ومبادرات أخرى من نفس النوع كانت لها آثار جيدة، فهي تذكر الحكومات بأهمية الثقافة -حتى لأغراض مفيدة مثل الترويج للسياحة- وتلفت انتباه المانحين أيضاً إلى إمكانية تمويل المشاريع الثقافية بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التقليدية الأخرى.

إن اقتصادات الفنون مهمة بالطبع (يحتاج الفنانون إلى تناول الطعام!)، لكن علينا أيضاً الاستمرار في تعزيز المعنى الجوهري للفنون وحقيقة أن الحياة فقيرة جداً من دون فن.. وعلى أي حال، عندما تفكر في الأمر، فإن الثقافة موجودة في كل مكان، بما في ذلك ما نأكله ونرتديه، أو كيف نزين منازلنا... وبذلك تكون الثقافة مهمة وليست مجرد ترف... وثمة جانب آخر هو النظر إلى إخفاقات التنمية، التي يوجد منها الكثير.. فلماذا لا تعمل السياسات التي تبدو حسنة النية على النحو المنشود أو المأمول؟ غالباً ما ترجع الإجابة إلى حقيقة أن الجوانب الثقافية والاجتماعية يتم تجاهلها أو التقليل من شأنها.

اتجاه سائد

* كيف تود أن ترى فهماً «للتنمية المتكاملة»، مع التركيز على الفنون الإبداعية، وهل ينعكس ذلك على سياسات التنمية الوطنية والدولية؟

- أود، بالطبع، أن يصبح ذلك هو الاتجاه السائد، ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن تحظى الأفكار التي تمت مناقشتها بالقبول على نطاق أوسع.. أود أن يكون هذا الكتاب عن الفنون والتنمية... بمثابة حافز لإثارة الاهتمام حول الموضوع، وتوفير المعرفة حول بعض النماذج الناجحة للغاية وإظهار الشكل الذي قد يبدو عليه فهم كلي أو أكثر تكاملاً للتنمية.

المصدر: موقع جامعة الأمم المتحدة، united nations university