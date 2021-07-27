«فن المايم».. تكريس مفهوم لغة الجسد لدى الممثل

الفجيرة (الاتحاد)

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت في مركز دبا الفجيرة للمعارض، فعاليات الورشة التكوينية فن المايم «التعبير الجسدي» التي تنظمها أكاديمية الفجيرة للفنون، بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح، حتى 5 أغسطس المقبل، بإشراف المدرب العالمي الصّربي «ماركو ستويانوفيتش - بلغراد 1971»، رئيس المنظمة الدولية لفن المايم، بمشاركة 16 متدرباً من الإمارات وجنسيات مختلفة من الجنسين.

أكد علي عبيد الحفيتي مدير أكاديمية الفجيرة للفنون أن الورشة تهدف إلى نشر وتعليم «فن المايم» لإثراء المشهد المسرحي في الإمارات، وصقل مهارات جيل جديد من الممثلين، مع تعلّم مهارات لغة الجسد في الفضاء المسرحي، مضيفا «تولّي الأكاديمية هذا الجانب في برامجها، بما ينسجم مع توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة الحريص دوماً على تكريس فكرة التّنوع في التدريب ورفع الكفاءات في الحقل المسرحي، سواء من قطاع الشباب والهواة، أو المحترفين».

علي عبيد الحفيتي

من ناحيته عبّر المشرف على الورشة، ماركو ستويانوفيتش عن تقديره لاهتمام الأكاديمية بهذا النوع من الورش التي تخرج في العادة ممثلين على مستوى عال من المهارات الحركية، وقدرة على استخدام الجسد في تجسيد الشخصيات والحالات المسرحية المتنوعة، مشيداً في ذات الوقت بالمستوى المتقدم والمتطور للمشهد المسرحي في الدولة، وفخور بما حققه المشاركون من اكتساب مهارات خاصة في الحركة واستخدام أطراف الجسد، للتعرّف على أساليب جديدة وحديثة في الأداء المسرحي الصامت».