مؤلفات سلطان القاسمي المسرحية إلى اللغة الروسية

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت «منشورات القاسمي» إلى القراء محلياً وعربياً وعالمياً، مجموعة المسرحيات التي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مترجمة للغة الروسية العريقة، حيث تنتمي اللغة الروسية إلى مجموعة اللغات السلافية الشرقية التي تضم الروسية والأوكرانية والبيلاروسية، وهي تجربة رائدة وغنية بالدلالات، لتعبر عن جسر يربط الحضارات ببعضها لاسيما وأن الدار قد أصدرت الأعمال المسرحية لسموه بلغات عديدة.

يأتي اهتمام «منشورات القاسمي» بترجمة وإصدار الأعمال المسرحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي باللغة الروسية كونها واحدة من أهم لغات العالم، وهى لغة ذات أهمية سياسية ومنتشرة على نطاق واسع خاصة في قارتي آسيا وأوروبا، وفى الفترة الأخيرة تزايد الإقبال من العرب على تعلم اللغة الروسية نظراً لأهميتها في الوقت الحالي، وبالمقابل أظهر جيل من الشباب الروسي الاهتمام بالأدب والثقافة العربية.

وهذا المشروع الحيوي والكبير من «منشورات القاسمي» يستهدف تقديم الأعمال المسرحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي باللغة الروسية، وما تحتله هذه اللغة من مساحة واسعة في العالم وعند المثقفين والمهتمين بالمسرح العالمي، بناءً على الطلبات التي استلمتها المنشورات من جامعات ودور أبحاث رصينة تطالب بتزويدها ترجمات لأعمال سموه المسرحية، ولاسيما أن بعض العواصم العالمية قد شهدت عروضاً مسرحية لمسرحيات سموه، ولعل من أبرزها مسرحية «النمرود» التي عرضت خلال معرض موسكو للكتاب عام 2019م ونالت قدراً كبيراً من الإعجاب والإشادة، باعتبارها نافذة على المسرح العربي، يطلع خلالها الروس على ذخائر المسرح الجديد في العالم العربي المعاصر في رؤية تمازج التاريخ بالحاضر المتفاعل مع الآخر.