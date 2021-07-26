جامعة محمد بن زايد تصدر «مصايف العلماء» ورقياً

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أصدرت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الطبعة الأولى من كتاب «مصايف العلماء»، وذلك بعد نجاح مادته افتراضياً، حيث بثته الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بمشاركة نخبة من أستاتذة الجامعة، ويضم الكتاب سبع مواد ألقيت محاضراتها ضمن برنامج ثقافي أقامته الجامعة، للتعريف بأفضل الطرق انتهجها العلماء قديماً وحديثاً لاستثمار أوقات الفراغ في أيام العطل والصيف، ويعد البرنامج الصيفي الأول من نوعه على صعيد الجامعات.

وحملت المحاضرات عناوين مختلفة، تدور في فلك استثمار الوقت في خدمة التحصيل العلمي، من خلال إلقاء الضوء على مشاهد مهمة من رحلة العلماء العلمية وأثرها الطيب على منجزهم، وشارك في المحاضرات السبع الدكتور الجيلاني المريني، الذي بين الأسس التي تحكم العلماء وتؤطر اشتغالهم بالعلم طوال حياتهم، والدكتور مصطفى علكي الذي تحدث بدوره عن القيم في السيرة النبوية، ثم الدكتور نور الدين شوبر وحديثه عن الرحلات الصيفية لعلماء الإسلام، أما الدكتور أحمد لكلمي فقد دارت مادته حول مصايف العلماء فرص استفادة واستدامة واستزادة، حيث تطرق فيها إلى القضايا المرتبطة باستغلال العلماء لأوقات الصيف من حيث المواقيت والأماكن وغيرها، أما الدكتور محمد الشيخ عبد الله فقد تحدث عن الإمام مالك ومذهبه الفقهي ومنهجه الأصولي، وتحدث الدكتور فهد الميموني عن لطائف العلوم في مصايف النجوم، والدكتور أحمد غاوش عن التلاقح المعرفي في أسفار العلماء صور ونماذج.