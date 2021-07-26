«كتاب الإمارات» يشكل لجنة للاستراتيجية ويعتمد الهيئات الإدارية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أهمية المرحلة القادمة التي تحمل الأمل والتفاؤل بمرحلة انتقالية جديدة في مسيرة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على صعيد المستويات الإبداعية والإدارية والتنظيمية لأنشطة وفعاليات الاتحاد، مؤكداً أن مجلس الإدارة وكافة الهيئات الإدارية واللجان في الاتحاد تسعى جاهدة لتحقيق هذه النقلة في مسيرة الاتحاد.

جاء ذلك في الاجتماع الأخير للمجلس في مقره في قناة القصباء بالشارقة، والذي ناقش استراتيجية العمل في الاتحاد، وتم فيه إقرار تشكيل لجنة الخطة الاستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة، تقوم بوضع التصور العام والرؤية والرسالة والأهداف، وتضم اللجنة: سلطان العميمي وعلي بو الريش وإبراهيم الهاشمي وعبدالرحمن نقي وصالحة غابش وسعيد الحنكي.

كما ناقش المجلس آلية التعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية في الدولة، لصنع شراكات ثقافية تدعم الاتحاد في مرحلته الانقالية، والمشهد الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات. واطلع المجلس أيضاً في اجتماعه على نتائج المشاركة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث شهد جناح الاتحاد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض طوال أيامه.

واعتمد المجلس مشاركته في معرض العين للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعتبر أحد أكبر معارض الكتب أهمية على مستوى العالم.

كما اتفق أعضاء المجلس على استمرارية إصدار مجلتي دراسات وشؤون أدبية ويتولى رئاسة تحرير مجلة دراسات د. حمد بن صراي ويتولى علي بو الريش رئاسة تحرير مجلة شؤون أدبية، وتكون كل مجلة نصف سنوية، على أن تدمج مجلة قاف ومجلة بيت السرد في مجلة شؤون أدبية.