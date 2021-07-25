زكي نسيبة يستقبل يوسف حطيني الفائز بجائزة الشارقة لنقد الشعر

العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في مكتبه صباح أمس، الدكتور يوسف حطيني، المحاضر في برنامج اللغة العربية بالكلية الجامعية في جامعة الإمارات، والحائز المركز الثالث في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي المعاصر عن عمله «السياق السردي في الشعر العربي المُعاصر».

وهنأ معاليه، الدكتور حطيني على إنجازاته الإبداعية ومسيرته الأدبية المُتميّزة التي تُشكّل نموذجاً مثالياً ينبغي أن يُحتذى به على كافة الأصعدة، مُشيداً بمسيرته التربوية على مدى أكثر من عشر سنوات في جامعة الإمارات، والتي شهدت مُساهمته المُتميّزة في تأليف جميع الكتب والمناهج التي تمّ تدريسها ورقياً وإلكترونياً في برنامج اللغة العربية، إضافة إلى مهاراته الإبداعية الملحوظة في مجال القصة والشعر والدراسات الأدبية، والتي ساهمت في حصوله على العديد من الجوائز على المستويين المحلي والعربي.

كما أكّد معاليه على أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تفتخر وعلى الدوام باحتضانها للكوادر التعليمية الأكاديمية المُبدعة من جميع الجنسيات والديانات والأعراق، التي تحرص دائماً على تبنّي أفضل المُمارسات في مجال التعليم العالي، والعمل وفقاً لثقافة التميّز في المجتمع الجامعي والتطوير المؤسسي المتواصل، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مسيرة الأجيال التعليمية وفقاً لأرقى وأعلى المستويات.

واختتم معاليه قائلاً «تسعى جامعة الإمارات إلى إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء ونتائج وخدمات الوحدات، الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والوظيفي، تبنّي مفاهيم ومعايير الجودة والتميّز المؤسسي، مع تقدير وتكريم القيادات والكوادر التعليمية المُتميّزة في مجال الابتكار وروح المُبادرة فضلاً عن التعلّم والتحسين المُستمر.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور يوسف حطيني يحمل في جعبته الأدبية أكثر من 30 كتاباً مطبوعاً من أهمها القصة القصيرة الإماراتية، الشعر الإماراتي: قراءات في الموضع والفن، وكتاب في ظلال النخيل «دراسات في الرواية الإماراتية».

وعن علاقته بالجوائز، نجد أن الدكتور حطيني حاز العديد من الجوائز الأدبية والتي من أهمها نيله مؤخراً المركز الثالث في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، من بين 107 باحثين من مختلف الأقطار العربية. كما شارك كعضو في لجان تحكيم أدبية متعددة من مثل «جائزة الشارقة للإبداع العربي» لعدة سنوات، وجائزة أفضل رواية إماراتية «معرض الشارقة للكتاب»، وجائزة أفضل رواية عربية «معرض الشارقة للكتاب».