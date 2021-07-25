سؤال أمام ثلاثة روائيين: هل نجحت الرواية العربية في رصد التحولات الاجتماعية؟

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أصبح للرواية العربية حضور لافت لدى القراء ودور النشر، كما حظيت بالعديد من الجوائز، وثمة أسئلة تطرح نفسها حول ما الأعمال الروائية العربية والتحولات الاجتماعية، وما يمكن أن تقدمه هذه الأعمال من رصد وتحليل واستشراف للمستقبل؟

يقول المسرحي والروائي جمال مطر: كانت الروايات سابقاً تنتهي نهايات سعيدة ولم تكن واقعية، لأن من غير المعقول أن تنتهي جميع الحكايات بسعادة، وكل مجتمع فيه الخير والشر، منوهاً بأن الرواية هي البديل الشرعي للملاحم القديمة وقد مرت بمراحل تطور، وقد اتخذها البرجوازيون كأداة تعبير عن التناقضات الموجودة داخل مجتمعاتهم لتعبر عن الشر الدفين، وهو يرى أن الرواية ابنة المدينة بلا منازع. أما تعبير الرواية عما يجري من تحولات اجتماعية في الحياة المعاصرة، فيرى مطر أنها استطاعت أن تعبر في كثير من النصوص عن تحولات المجتمع وتناقضاته، واجتهد كتابها في البحث عن الفضيلة وصراع الأفكار، والكشف عن الساكت والمسكوت عنه، لافتاً إلى أننا نعيش عصر السرعة، والتحولات كثيرة وما على الروائي سوى التقاط الجوهري والثمين من هذه التحولات، لكن يعاب على بعضها أنها لم تقارب الحلول المنطقية إلا قليلاً أو نادراً. ويشير إلى أن الرواية تثير الأسئلة التي تخرج من بذرتها، أو أسئلة أخرى تبحث عن الحقيقة وعن الفضيلة وعن الجمال.

وحول الميل الشديد لكتابة الرواية ودور الجوائز في تشجيع هذا الميل، يقول: الرواية اليوم هي ابنة الحاضر وابنة المستقبل، والمجتمعات أصبحت الآن تحتاج للرواية أكثر من حاجتها للشعر، تريد حكاية تفكر فيها، حكاية تستحضر فيها شهرزاد، تريد لغة تعبر عن صراع وحب ومعمار وتصوير، هذه الأشياء موجودة أكثر في الرواية من الشعر والقصة القصيرة. والمستقبل للرواية رغم أن القارئ يستغرق وقتاً أطول لقراءتها عكس القصة القصيرة والشعر، لكنه عندما يفتح الصفحة الأولى يقرر أن لا يتركها.

من جانبه يرى الروائي علي أبو الريش، ومن خلال تجربته الأدبية الغنية، أن الحركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في الوطن العربي سبقت الروائي العربي، لأن الإبداع يحتاج إلى مرحلة للتأمل ومشاهدة الواقع، ولا بد من وجود فسحة من الزمن ليلتقط الكاتب أنفاسه لكي يستطيع أن يلم بالتفاصيل التي مرت في حياته وفي المجتمع من حوله، ولا سيما أن واقعنا العربي على مسار السياسة منذ 2011 إلى يومنا هذا يتقلب على جمر ويتفكك، والعالم العربي يعيش حالة من الغليان السياسي، هذا كله يؤثر على واقع الحال الذي يعيشه الروائي في مواجهة أحداث لا تعطيه فرصة للتأمل، ولا بد من سنوات قادمة ليتمكن من تصور ما يحدث، وكأنه يتأمل لوحة تشكيلية أصيبت بالخراب الفني.

ويقول الروائي محمد الحبسي: هناك روايات تعبر عن الحياة الاجتماعية والتطورات المعاصرة التي نعيشها، وهناك من يتمسك بالروايات التي تتكلم عن تاريخ البيئة التي هو فيها، وهناك روايات لا تعبر عن التحولات الاجتماعية ولا عن الحياة المعاصرة في بيئة الروائي، وهذا يمكن أن يرجع للانفتاح الذي صار، كما أن المواقع الإعلامية تلعب دوراً كبيراً في ذلك. ويؤكد الحبسي أنه قرأ للعديد من الشباب وقد وصلت كتاباتهم لمرحلة جيدة، لكن نتفاجأ أن بعضهم يتكلم عن بيئة أخرى، كالبيئة في فرنسا أو الحياة في أميركا الجنوبية، رغم أن هؤلاء لم يزوروا هذه البلدان ولم يعرفوا واقعها وعادات وتفاصيل شعوبها. ويشير الحبسي إلى أن هناك شريحة من القراء، يحبون الروايات التاريخية التي تتكلم عن عادات البلد وحياة الأجداد، ربما حنيناً إلى الماضي ورموزه وعاداته، وبالطبع شريحة القراء تختلف بين جيل وآخر.