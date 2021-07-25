انطلاق «المسرح الحر الدولي» 31 الجاري

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

للعام الثاني على التوالي تلقي جائحة كورونا بظلالها على الفاعليات المسرحية في الأردن، خاصة مهرجاناته المسرحية، ومنها «مهرجان المسرح الحرّ الدولي»، الذي أعلنت إدارته في فرقة المسرح الحرّ التي تأسست عام 2000، عن إطلاق نسخته السادسة عشرة، في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان، اعتبارا من 31 يوليو الجاري، على امتداد 6 أيام، وقد تمّ تخصيص فعالياتها وبرامجها للمسرحيين الشباب.

علي عليان

قال الفنان علي عليان، مسؤول إدارة المحتوى: هذه النسخة ستكون محلّية بنسبة حضور جماهيري 50%، التزاماً بالمعايير الصحية والحفاظ على سلامة المشاركين والجمهور، ويستضيف برنامج الفاعليات عرضين كضيفي شرف، خارج المسابقة الرسمية، إذ تشارك فلسطين بمسرحية «متاهة الشّام» للمخرجة رنين عودة، وعرض آخر يعتبر باكورة إنتاج رابطة الإنتاج العربي المشترك «سعودي – مصري – تونسي» بعنوان «شمس جديدة» نص السعودي الدكتور سامي الجمعان، وتمثيل التونسية منى التلمودي، بتوقيع المخرج المصري مازن الغرباوي، ويشهد المهرجان عقد مؤتمر عن تصوّرات رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك، تحت عنوان «الرؤية والتّطلعات» بمشاركة نخبة من خبراء ورجالات المسرح في الأردن والوطن العربي، بجانب الحوارات الفكرية والنقدية.

امل الدباس

ومن جانبها، أشارت رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الفنانة الأردنية أمل الدّباس، إلى أهمية عقد مثل هذه النسّخة في ظل الظروف الراهنة، حفاظاً على استمرارية الحدث، والاهتمام بقطاع الشباب من المبدعين في مجالات المسرح، وفتح الفضاءات أمامهم للتعبير عن مخزون تجاربهم، مضيفة أن المستقبل في الواقع سيكون لمسرح الشباب المتجدد، وإيماناً منّا بدورهم، فقد أوعزنا بتسمية الفنانة الشابة رناد ثلجي مديرة للمسار الشبابي في هذه النسخة، والتي أوضحت أن برنامج العروض المسرحية يتضمن ستة عروض شبابية تتنوع في مواضيعها ورؤاها الفكرية والتقنية وهي: «تراتيل ثورة النساء» للمخرجة ميس الزّعبي، و«بان» للمخرجة دعاء العدوان، و«البندول» لكامل الشاويش، و«العقاب» لعمر سلاّم، و«أديري» لهاني الخالدي»، و«أجداث» لأنس الهياجنة.