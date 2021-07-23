«العربية للمسرح» تبحر في «المسرح الفردي»

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

تحت ظلال مشروعها الفكري التنظيري «اقرأ كتب الهيئة»، ضمن برنامج «عين على المسرح»، تنظم الهيئة العربية للمسرح في الشارقة، حلقتها النقاشية التاسعة (أون لاين) باستعراض محتوى كتاب «المسرح الفردي في الوطن العربي – مسرح عبد الحق الزروالي نموذجاً» الصادر ضمن منشورات الهيئة، وذلك يوم 25 يوليو الجاري، بمشاركة كل من مؤلف الكتاب الباحث والناقد والإعلامي المغربي الطاهر الطويل، والمسرحي عبد الحق الزروالي (فاس 1952) وهو مؤلف وممثل ومخرج مسرحي وسينمائي وشاعر، ويعتبر رائداً للمسرح الفردي في المغرب والعالم العربي، واقترنت تجربته بالمسرح الفردي عبر عشرات الأعمال المتميزة.

غلاف الكتاب

يأتي هذا المشروع إيماناً من الهيئة بترسيخ فعل القراءة، وتكريس مجالات التحليل والنقد والمتابعة لخدمة التطور المسرحي، وبخاصة في ظل الجائحة التي أوقفت إلى حد كبير النشاطات المسرحية الجماهيرية.

تتناول المناقشة عدة تساؤلات: هل المسرح الفردي مدخل اتجاه يرقى إلى مصاف الاتجاهات المسرحية؟ أم أنّه لا يعدو أن يكون حالة ظرفية طارئة؟ أهو ظاهرة مستجدة أفرزتها أسباب معينة؟ أم أنّه شكل مسرحي ذو جذور في الحضارتين العربية واليونانية؟ وما مدى قدرته على تقديم إضافات نوعية للمسرح العربي عامة؟. أما الكتاب فيشتمل على مدخل وثلاثة فصول توزعت على النحو التالي: الفصل الأول: هوية المسرح الفردي، والثاني: تجربة عبد الحق الزروالي مع المسرح الفردي، والثالث: قراءة في مسرحية «رحلة العطش» للزروالي.