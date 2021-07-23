«محمد بن خالد الثقافية» تنظم «عيدنا غير» افتراضياً

العين (وام)

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك المهرجان الافتراضي «عيدنا غير» بنسخته الرابعة، تحت رعاية وبحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس الإدارة، وحضور الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان العضو الفخري بمكتبة أجيال المستقبل.

تضمنت فعاليات المهرجان فقرة «من تهنئ، أميرة الفرح، وأنشودة ليلة عيد»، إضافة إلى فقرة سنع العيد ضمن مبادرة مدرسة القهوة والسنع بمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجلسة تراثية تخللها حوار حول العادات الإماراتية وطقوس العيد.

كما تضمن المهرجان مسابقات شارك فيها الحضور وفقرة طموحات ورؤى التي عبر خلالها الحضور من خلال الرسم عن طموحاتهم وأمنياتهم وأحلامهم لأنفسهم ولدولتهم بالسفر عبر الزمن نحو الخمسين القادمة، متمنين للإمارات بأن تكون الأولى تكنولوجيا وعلمياً وثقافياً وفي مجال الأبحاث العلمية والطاقة والبيئة النظيفة، وأن تصبح كوكباً تتجه أنظار العالم له مقدمين الشكر لرئيسة مجلس الإدارة لدعمها المستدام للوطن وأجياله بكافة المجالات.