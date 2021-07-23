«الثقافة والسياحة».. ماذا قالت عن حفل الجسمي وأصالة؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد تأجيل إقامة الحفلات الغنائية لأكثر من 15 شهراً بسبب جائحة «كورونا»، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن النجاح المبهر الذي حظيت به أولى حفلات العيد الغنائية الحية والمباشرة التي أقيمت مساء أمس في «الاتحاد أرينا»، وتألق في إحيائها كل من النجمين حسين الجسمي وأصالة نصري اللذين أطربا الحضور بأدائهما الرائع.

وبمناسبة إقامة الحفلات الغنائية الحية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: سرعان ما نفدت تذاكر الحفلة الغنائية الأولى لحظة توفرها، وهذا يؤكد حجم الإقبال والاهتمام الكبيرين من قبل الزوار والمقيمين لحضور الحفل، والذين جاؤوا من مختلف أرجاء دولة الإمارات للاستمتاع بأجواء العيد المبهجة والاستثنائية في أبوظبي.

وأضاف: أظهرت أبوظبي للعالم في أكثر من مناسبة قدرتها على تنظيم مختلف الفعاليات والمناسبات في أجواء آمنة وفق أعلى المعايير الصحية.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية في العيد، حيث من المقرر أن يحيي مساء اليوم الفنانان تامر حسني وميريام فارس، ثاني الحفلات الغنائية الحية.



وانطلاقاً من حرص دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على سلامة الزوار والعاملين في مختلف المرافق والوجهات السياحية والفعاليات في أبوظبي، ونظراً للإجراءات الجديدة المتعلقة ببرنامج التعقيم الوطني الذي بدأ الاثنين الماضي، تم تغيير توقيت الحفلات لتفتح الأبواب أمام الحضور، بدءاً من الساعة 4:30 عصراً، وتبدأ الساعة 6:30 مساءً، وتنتهي في الساعة 10 ليلاً، إلى جانب تطبيق كافة إجراءات السلامة ودخول الحفل، حيث يجب على الحضور وحاملي التذاكر إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ التسلم للتمكن من دخول مكان إقامة الحفلات، ويجب أيضاً على كافة الحضور ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 16 عاماً أن يكونوا حاصلين على اللقاح الكامل مع انقضاء 28 يوماً بعد الجرعة الثانية، وإبراز حرف E أو أيقونة النجمة على تطبيق الحصن.