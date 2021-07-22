«بحيرة السلام».. رسالة تسامح والتعايش

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تختتم مساء اليوم على خشبة مسرح المركز الثقافي في رأس الخيمة، مسرحية الأطفال «بحيرة السلام» التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور والنقاد، حيث وصفوها بأنها رسالة مترجمة بلغة السلام والتسامح في مختلف المجالات، وتحقيق رسالة القيادة الرشيدة بخلق مجتمع متعايش ومتصالح يسوده الحب والوئام، وتعتبر «بحيرة السلام» إحدى المسرحيات التوعوية، والهادفة لإرساء العديد من القيم والمبادئ التي يتبناه مسرح رأس الخيمة الوطني، والتي قدمها المخرج عبدالله الحريبي، وتأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وبطولة نورة علي، محمد عبدوه، محمد أنور، سارة السعدي، إبراهيم المنصوري، عبدالله أنور، عهود الجسمي، صالح محمد، عدنان البلوشي، محمد جاسم، عبدالعزيز النقبي، ومحمد الظهوري، إلى جانب مجموعة من مبدعي إمارة رأس الخيمة.

وقالت الشيخة سارة القاسمي إنها سعيدة بنجاح المسرحية وبمشاركتها في هذا العمل المسرحي، الذي يعد إطلالة جديدة في مجال الفن والمسرح، خاصة وأنها تحاكي نموذجاً للسلام والتعايش، وتؤكد أهمية قيم التسامح وقبول الآخر والانفتاح عليه ورسوخ هذه القيم في دولة الإمارات ودعمها التام لها.

وقال الحريبي مخرج العمل، إن المسرحية لاقت استحسان الأطفال، مشيراً إلى أن هذا العمل المسرحي فرصة لجميع الشباب لإبراز المهارات في تصميم الاستعراض والمكياج والديكور بتقنية 3D.

وقد أجمع الأهالي والأطفال على نجاح المسرحية والوصول بالفكرة المطلوبة للطفل بكل سهولة ويسر، مؤكدين أنها كسرت روتين الخوف والتوتر والقلق، الذي كان يعيشه بعض الأطفال بسبب جائحة «كورونا»، شاكرين كل من ساهم في خروج المسرحية بهذا الشكل الجميل.