كِتاب الطفل.. بين منافسة التكنولوجيا ونمطية المحتوى

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يواجه الكتاب الورقي عموماً، وكتاب الطفل الأدبي على وجه الخصوص، تحديات تتعلّق بانتشار الأساليب التكنولوجيّة وسهولة التناول وانجذاب الطفل العربي نحو هذا العالم الذي حلّ بسهولة محلّ ديوان الشعر أو القصّة المصوّرة أو الكتب الإبداعية للطفل، ويعتقد مثقفون وأدباء أنّ مسألة جذب القارئ الطفل إلى الكتاب الورقي أمرٌ ليس سهلاً ويحتاج إلى مراحل من الفهم والذكاء في التناول الإبداعي، لكي لا يحسّ الطفل بأنّ هناك كِتاباً مفروضاً عليه.

عوالم جديدة

يرى مثقفون وأدباء، أنّ الضرورة تقتضي جهداً وطنياً في البلدان العربيّة نحو كتاب يشتمل في مادّته على مواضيع تدخل وجدان الطفل وتلبي رغبته في البحث وروح الابتكار والعيش في عوالم جديدة تشبع لديه حب المغامرة التي جُبل عليها ويجب توضيحها في رسومات الكتاب القصصي على سبيل المثال، أو في رسومات تتعانق والقصيدة، وهكذا، فتأليف كتاب أمرٌ محفوف بالتحديات، لأن أذواق الطفل لا يمكن أن يجاملنا فيها أو يبدي رغبته على غير حقيقتها، ولهذا فإنّ التفاعل الإيجابي أمرٌ مهم يجب أن يكون أساساً لدراسات وتغذية راجعة لمعرفة تفضيلات الطفل وميوله الأدبية، كما أنّ مدارك الطفل وفضاءاته يجب ألا نستهين بها أو نضعها جانباً ونحن نؤلف للطفل، فهناك الكثير مما انتبه له الطفل في المادة الرقمية في الفيلم السينمائي على سبيل المثال، وإذا أردنا أن ينافس الكتاب الورقي فعلينا أن نفطن إلى جانبي الشغف والمتعة ورسالة التعلّم التي ينبغي أن تكون لاحقةً لمرحلة الجذب نحو كتاب الطفل، على اعتبار أنّ الطفل لا يفكّر وهو يقرأ الكتاب بالنصيحة أو الرسالة المتضمّنة، بقدر انشغاله واهتمامه بتقنيات المحتوى وروح المغامرة وفتح الآفاق بما يناسب عقله ووجدانه، وإلا فإنّه سينصرف سريعاً عن تصفحّ كتاب لا يقدّم غير تعاليم جافّة كان من الممكن أن يتم الاشتغال عليها بوسائل الإبداع المعروفة في السّرد والشعر على وجه العموم.

مراجعة المحتوى

يرى الكاتب السعودي فرج الظفيري أنّ محتوى كتب الطفل يحتاج تطويراً، بمعرفة ما يحتاجه عبر موادّ مواكبة، وجذّابة أيضاً يتفاعل معها إيجابيّاً، وهو ما يستلزم مراجعة ما يقدم له بما يتناسب مع سنّه وبما يحقق رضاه، أمام ما نشهده من تقدّم تكنولوجي يأخذه بعيداً عن الكتاب، بما لوسائل التكنولوجيا الحديثة من حضور واضحٍ وكبير في هذا العصر.

ألوان ومدارك

ويؤكّد الكاتب المصري الطيّب أديب ما للصور والشخصيّات من دور في تقوية مدارك الأطفال، ومنحهم جاذبيّةً من خلال الألوان، وتحديداً القصّة التي يراها وسيلةً تربويّةً وتعليميّةً يزداد أثرها وحضورها في عقل الطفل ووجدانه إذا ما تمّ الاشتغال عليها وتحويلها إلى مادّة فيلميّة مناسبة.

وباعتبار الطفل محبّاً وشديد التعلّق بالمغامرة وعناصر الشجاعة والاكتشاف، يدعو الطيّب إلى إشباع هذا الجانب عن طريق القصّة، لأنّ غياب الصورة المناسبة في القصّة يعمل على إضعافها، ومن جهة أخرى يرى الطيب أنّ الإغراق في قصص الأطفال بشخصيّات سلبيّة أمرٌ ينفّر الطفل، الذي يميل دائماً إلى قراءة الشخصيات الإيجابيّة والتعاطف معها، منادياً بمراجعة القصّة الموجّهة للطفل في شخوصها وبنائها الفني والمعنوي قبل أن يدفع بها صاحبها نحو الطباعة أو النشر، فبعض الشخوص القصصية بحاجة إلى شيء من التأنّي وأن تكون مقنعةً للطفل، فلا تفرض عليه في نهاية المطاف.

ومع ذلك، يعترف الطيّب أنّ لكلّ كاتبٍ الحقّ في بناء شخصيّاته وانتهاج المنهج القصصي أو الأسلوب الفني الذي يريد، لكن، بشرط المراجعة المستمرة وأخذ احتياجات الطفل الأدبية والنفسيّة بعين الاعتبار، خصوصاً حينما تكون هذه القصص مستوحاةً من عالم الحيوانات.

وجدان الطفل وعقله

وتقول الكاتبة الأردنية فداء الزمر إنّ تطوير محتوى كتاب الطفل يشكّل تحدياً كبيراً، نظراً إلى الحاجة إلى منافسة عالم التكنولوجيا وحضورها القويّ لدى الطفل والناشئة، لدرجة أنّ هذه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المتخصصة ملكت عليه تفكيره وباتت من ضمن اهتماماته وأولويّاته، ولكننا يمكن أن نقلل من ذلك، باعتمادنا محتوى مناسباً ومحفّزاً، من خلال دار نشر مهتمة بصناعة الكتاب الورقي مثلاً، ضمن شروطه الفنية في رسوماته الجاذبة التي يجب أن يقوم عليها رسامون مبدعون يصلون إلى وجدان القارئ الطفل بسهولة، وهذا كلّه لا يغني عن كاتب ملهم وذكي يحسّ بما يكتبه للطفل في أفكاره وخيوط قصته الجميلة والمشوّقة.

ثقافات الطفل

وترى المخرجة اللبنانية سارة مزهر أنّ تطوير محتوى كتاب الطفل يجب أن يستند إلى الإيمان بثقافات الطفل في شتّى أنحاء العالم، بالاستفادة من كل العلوم والكتابة والسينما والفن، مؤكدةً أهمية أن نجلس مع الطفل لمعرفة تفكيره واهتماماته هو وليس نحن، دون أن نفرض عليه ما هو ثقيل عليه ولا يتقبله أو يجذبه، لأنّ هناك فرقاً واضحاً في الاهتمامات والأولويات بين الكبار والأطفال.

الإمتاع والتعليم

ويدعو الدكتور حسين علي هارف من بغداد إلى تطوير الكتاب الموجّه للطفل في محتواه، نحو إمتاع فكري وتربوي، لزراعة القيم والرسائل بأسلوب لا يعتمد التلقين دون النظر إلى محفزات قبول النصيحة، فالطفل كما يرى هارف لا يأتي للكتاب لكي يتلقى النصيحة، بل ليستمتع ويفرح ويشعر بالحركة ويعيش مع ما يتيحه الكتاب من عوالم جميلة يحبها هو من الأساس.

ويوضح الدكتور هارف أن الإمتاع ضروريٌ ويجب أن يسبق التعليم، لأنّ التعليم هو تحصيل حاصل ويجيء بعد أن يتحقق الإمتاع، ولهذا فإنّ صناعة الفرح والإبداع في القصّة أو القصيدة هي وسيلة مهمّة ومسألة ضرورية يجب أن يتوجّه إليها الكاتب العربي على الدوام.