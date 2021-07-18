«أبوظبي للفنون» تطلق منصة خيرية لبيع لوحات فنية

أبوظبي (الاتحاد) في خطوة متميزة ورائدة لدعم العطاء الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث العمل الإنساني يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، وتحت رعاية «مؤسسة السويدي»، ومنصة هارت الرقمية «فخر الإمارات»، أعلنت مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس» عن إطلاقها منصة إلكترونية خيرية لبيع لوحات فنية يوم الأربعاء المقبل كجزء من حملتها «العطاء هو أفضل علاج»، حيث سيتم التبرع بعائدات البيع إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وستفتح هذه المنصة الخيرية الباب أمام جميع الفنانين من شتى أنحاء العالم للتبرع بأعمال فنية، وسيستمر استلام طلبات المشاركة فيها حتى تاريخ 15 أغسطس 2021. من جانبه، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي: «أطلقت مؤسستنا هذه الحملة الوطنية للعمل الخيري «العطاء هو أفضل علاج» ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في دولة الإمارات، حيث سيتم بعدها إطلاق حملة إعلامية تتفاعل من خلالها جميع الجهات ذات العلاقة والجهات المشاركة بهدف إيصالها لكافة أطياف المجتمع، مشيراً إلى أن المنصة الخيرية تهدف إلى تقديم الدعم إلى من يحتاجه بأسرع وقت، مع تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع عن طريق التكامل مع الجهات المختلفة وتعزيز المسؤولية المجتمعية».