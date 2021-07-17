«الفجيرة للثقافة والإعلام» تستقبل عروض ونصوص المونودراما

الفجيرة (وام)

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن فتح باب المشاركات في مسابقة عروض ونصوص المونودراما «2021-2022» والتي تندرج تحت مظلة مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

يأتي إطلاق مسابقة نصوص المونودراما بتوجيه من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، لتنتظم في قافلة الإضاءات الثقافية التي تتبناها الهيئة في جدول أعمالها دعماً للمشهد الثقافي العربي والدولي، وتوافقاً مع الرؤية الإماراتية في صدارة ثقافية بدأها العرب وأضاؤوا فضاءات المعرفة الإنسانية.

وتهدف المسابقة - التي تم إعلان المشاركة فيها من 15 يوليو الجاري حتى الأول من ديسمبر 2021 - إلى تحفيز الكتاب والمبدعين العرب لإظهار طاقاتهم الإبداعية في واحد من أصعب أنواع الفنون المسرحية وهو المونودراما، وقد حددت الهيئة مجموعة من الشروط للراغبين بتقديم النصوص المسرحية أبرزها أن المسابقة مفتوحة لكل الكتاب الراغبين في المشاركة من كافة الأعمار، على أن تكون العربية الفصحى هي اللغة المعتمدة لقبول النصوص، ولا يقل عدد كلمات النص عن 3000 كلمة ولا يزيد على 3500 كلمة، وأن يتوافق النص مع القواعد الأساسية للكتابة الدرامية، وللكاتب حرية في اختيار موضوعه وملامسة القضايا الكبرى، مع مراعاة طبيعة المجتمع العربي وعدم الدعوة إلى ما ينافي العادات والتقاليد، وما يمس الثوابت الدينية، ويدعو إلى العنف والتطرف، وأن لا يكون النص قد اشترك في مسابقات أخرى، ويتحمل المتسابق وحده مسؤولية أي ادعاء أو مطالبة من الآخرين فيما لو فاز بأيٍ من جوائز المسابقة، ويحق للمتقدم، الذي لم يفز بأية جائزة، التصرف بعمله بعد إعلان النتائج وفق ما يراه، والهيئة لا تلتزم بإعادة النصوص إلى أصحابها سواء فازت أو لم تفز، والأعمال الفائزة بالجائزة تصبح ملكًا لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ولها وحدها حق إنتاجها والتصرف بها وفق ما تراه.