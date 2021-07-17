ثمار حلواني تستكشف العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن استضافة الفنانة اللبنانية ثمار حلواني، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم ضمن برنامج «الفنان المقيم»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إرساء بيئة حاضنة تضمن رعاية وتشجيع المواهب الفنية المبدعة في إمارة دبي ومدهم بمنصة نموذجية متكاملة لتعميق خبراتهم العملية وتحفيزهم على إبداع أعمال فنية جديدة، فضلاً عن تفعيل جسور التواصل بين الفنانين ومختلف شرائح المجتمع والمشهد الثقافي والفني في الإمارة، وتسليط الضوء على الثقافة والتراث المحليين.

في إطار البرنامج، خصصت «دبي للثقافة» مساحة «ورش العمل» للفنانة ثمار حلواني، الحاصلة على الفيزا الثقافية، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ابتداءً من 1 يوليو الجاري ولمدة 6 أشهر، وتختص الفنانة في الفن التشكيلي، وستعمل على مشروع تحت عنوان «التبدل والتحول»، يتناول علاقة الإنسان بالبحر من حيث الهجرة والتنقل، والتحول والتكيف، والتبدل.

ومن المتوقع أن تنتج الفنانة 35 لوحة فنية، حيث ستتوَّج جهودها بمعرض في المكتبة يسلط الضوء على نتاج إبداعاتها، ويستمر لمدة تتراوح بين 4 و 6 أشهر.

من إبداعات ثمار حلواني (الصور من المصدر)

تشجيع المواهب

كما ستقدم الفنانة ورش عمل تفاعلیة أسبوعية للطلاب حول عنوان المعرض، مدتها ساعة ونصف، تحفزهم على قراءة وتحلیل الفن التشكیليّ والتمعّن في اللوحات والعمل على إعادة رسمها وتلوینها، إلى جانب إشراك عدد من من الطلاب في جلسات تدریبیة یتعرفون من خلالها على أنواع الفنون التشكیلیة، خاصة الرسم والنقش، لیقوموا فیما بعد برسم لوحاتهم الخاصة للتعبیر عن تفاعلهم مع الحیز الجغرافي الذي ینتمون إليه.

وسوف تختتم جلسات التدریب بعرض أعمالهم في المعرض لتحفیز النّاشئة على فهم وتطویر قدراتهم الفنیّة، وسيتم تقييم هذه الرسومات واختيار الأفضل منها لتُعرض في ركن مخصص داخل إحدى صالات العرض، لتحفيز المواهب وتشجيعها على الانخراط في المجال الفني.

تراث غني

وحول المبادرة، قالت إيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في «دبي للثقافة»: دبي مدينة غنية بتراثها الثقافي الملهم وتتمتع بمكانة عالمية مرموقة على الساحة الثقافية، ومن خلال برنامج «الفنان المقيم» نقدم للفنانين من أنحاء العالم فرصة ثمينة للتفاعل مع المشهد الثقافي والفني الثري في الإمارة، وتعميق فهمهم للتراث المحلي وقيَمه والاستلهام منها في أعمالهم، وذلك باستثمار الأصول الثقافية التي نرعاها. وقد تم اختيار مكتبة الصفا للفنون والتصميم كونها متخصصة في المجالات الإبداعية، حيث تتضمن مساحات واسعة تسمح للرسام بتنفیذ لوحات متعددة الأحجام وتنظیم ورش العمل مع الطلاب.

وأضافت الحمادي «يندرج البرنامج أيضاً ضمن جهودنا الرامية إلى دعم الفنانين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، وتسليط الضوء على مواهبهم وتشجيعها، وتعزيز فرص التبادل بين الفنانين والمجتمع المحلي، عبر جعل الثقافة متاحة للجميع وفي كل مكان، وتحفيز المشاركة الفاعلة من جميع أفراد المجتمع، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة حاضنة للإبداع ملتقى للمواهب، وتحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».

بين الإنسان والماء

وحول مشروعها، قالت الفنانة ثمار حلواني «أودّ أن أنفذ معرضاً للرسم التشكيلي حول علاقة الإنسان بعنصر الماء، وبالتحدید البحر تحت عنوان «التبدّل والتحوّل»، فقد وجدت من الضروري العودة إلى عمق البحر وكائناته البحریة من خلال لوحاتي التشكیلیة التي ستستكشف العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء، وما لفت نظري خلال وجودي في دولة الإمارات أن تلك العلاقة بقیت مستمرة بالرغم من التطوّر العمراني الذي طرأ على طبیعة الحیاة وناسها، بأسلوب فطري وعفوي، وبقیت لغة الماء حیّة، لغة تحاكي باستمرار شغفي الطفولي بالبحر الذي حملته معي من بلدي لبنان».

يُذكر أن حلواني فنانة متخصصة في مجال الرسم والنقش، حاصلة على درجة الماجستير في الرسم التوضيحي من إيطاليا، وتعمل بوصفها رسامة توضيحية مستقلة لكتب الأطفال مع العديد من المؤلفين المعروفين في لبنان والشرق الأوسط، وقد حازت حلواني جائزة أفضل كتاب من مؤسسة الفكر العربي عن «الفيل الرسام» في عام 2017، كما حازت جائزة أفضل رسوم من المجلس العالمي لكتب اليافعين بإيطاليا عام 2016 عن كتاب «سمكة حلمت بها» لدار أكاديميا.