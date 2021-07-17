«فن المايم».. سرد قصصي من دون كلمات

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

فن المايم أو «البانتوميم» هو فن الحركات الإيحائية أو فن التمثيل الصّامت، وله في الواقع جذور يونانية ورومانية، يعني في مصطلح المسرح فن التقليد أو المحاكاة لكل ما تحتويه الحياة، هو في الواقع فن صعب ومستقل، لكنه يصبح عاملاً مساعداً للممثل عندما ينضم إلى عروض أخرى مثل العروض الدرامية أو عروض فن البالية، والرقص الحديث، وهو في جانب ثان فن إبداعي قادر على إيقاظ الحساسيات الجمالية عند الممثلين، كونه تصويراً خيالياً يستطيع بأدواته التعبيرية الخاصة أن يحرّض التفكير والتأمل في النفس البشرية، من خلال لغة الإشارة وحركة الجسد، في صور مختلفة للتعبير عن الذّات والأفكار والأحلام الكبيرة في الحياة.

تحت هذه المظلة وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تقيم الهيئة الدولية للمسرح، بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ورشة تكوينية مجانية عن فن المايم «التعبير الجسدي» خلال الفترة من 25 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، يقدمها ويشرف عليها الفنان الصربي رئيس المنظمة الدولية لفن المايم ماركو ستويانوفيتش (بلغراد – 1971)، وهو ممثل كوميدي وتلفزيوني محترف خلاّق يجيد التعبير بلغة الحركة عن المضمون المسرحي، وقد ساهم بفاعلية في نشر هذا الفن المعاصر عالمياً خلال السنوات الأخيرة من خلال إشرافه على العديد من الورش التكوينية في آسيا وإفريقيا على وجه الخصوص، وكتابة نظرياته في فن المايم عبر وسائل مختلفة عن هذا الفن الجسدي البارع، كلغة تجريدية تنزع نحو الشكل والأبعاد والحالة النفسية المتطورة للممثل الذي يعتمد في الغالب على خياله الواسع وحرفيته في التخيل وحسن استخدامه لجسده ومرونته في التنقل ببن حالة وشخصية في نفس الوقت.

ملصق الورشة (من المصدر)

الورشة التي ستعقد في مركز دبا الفجيرة للمعارض، تهدف إلى تركيز وعي الممثل بلغة الجسد الكامنة من خلال تحفيز العقل الإبداعي، بحيث يصبح الممثل قادراً على اكتشاف الاتصال غير اللفظي وتفسيره وتنسيقه واستخدامه بطريقة إبداعية مثالية في الفضاء المسرحي، وتتطرق الورشة إلى جملة من المواضيع أهمها: كيف يبدو جسد الشخصية المسرحية وكيف يتحرك ويتصرف ويتفاعل؟، تحليل الشخصيات في النص المسرحي، التواصل غير اللفظي وحركة الجسم والقيود والإيماءات وتعبيرات الوجه وحركة العين، وكيف يؤثر ذلك على نفسية الشخصية المسرحية والعكس صحيح.

ورشة فن المايم المنتظرة، والتي يبدو أنها تستحوذ على عدد كبير من العاملين في الحقل المسرحي في الإمارات، تهدف في جانب ثان إلى تمكين الممثلين من السرد القصصي من دون كلمات مثل رواة القصص الأوائل، والقيام بذلك بأنماط وأنواع ووسائط مختلفة.