«حمدان للتصوير» تنشر الصور الفائزة بمسابقة «حيوانك الأليف»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يونيو 2021، والتي كان موضوعها «حيوانك الأليف».

المسابقة شَهِدَت ثنائيةً إندونيسيةً أكَّدت القدرة الإبداعية على التواجد المستمر في قوائم الفائزين، من خلال المصورين «هيندرا بيرمانا» و«ميزال»، أما العدسة التركية فاستطاعت التألّق أيضاً بثنائية من خلال المصورة «فكرت ديليك أويار» والمصور «ناظم تيتيك»، كما ضمَّت قائمة الفائزين أيضاً المصور «كيشور داز» من الهند، وسيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام.

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: العدسة الماهرة لديها قدرة عجيبة على التقاط المشاعر وعمق الترابط في حال اختار صاحبها التوقيت والظرف والمناسبين.. العلاقة بين الإنسان والحيوانات الأليفة قديمة ووثيقة ونوعية المشاعر التي تكتنفها معقّدة وثريّة بالتفاصيل والمواقف وردود الفعل العفوية الجميلة. المصور المبدع هو ذلك القادر على التقاط جمالية هذه العلاقة وإبراز قيمة ارتباط أغلب المجتمعات بهذه المخلوقات اللطيفة.

ويقول المصور الهنديّ «كيشور داز» عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في يناير 2016 في معسكر «ساكريبيل إليفانت» في مقاطعة «شيموجا» في ولاية «كارناتاكا» الهندية.. كنت ألتقط مشهدًا بعيداً عندما لاحظت فجأة أن هذا الفيل الصغير يلعب مع أحد القائمين على رعاية معسكر الأفيال بالقرب مني.. لقد أردتُ التقاط هذه اللحظة المثالية الجيّاشة بالمشاعر، ولم يكن لدي الوقت لتغيير عدسة كاميرتي، لذا اضطررت لاستخدام عدسة التكبير 70-300 مم، ومن أكثر الأسباب التي جعلتني أحب هذه الصورة، أن الشخص لم يقترب من صغير الفيل «الدغفل»، بل صغير الفيل هو من اقترب منه، مما يظهر تقارباً وترابطاً أكبر.

المصورة التركية «فكرت ديليك أويار» قالت عن صورتها الفائزة: التقطتُ الصورة في مدينة «قيصري» التركية في يونيو 2018، عندما رأيت طفلةً تداعبُ عجلاً صغيراً، أردتُ بالفعل التقاط اللحظة لأن الاتصال بينهما كان رائعاً بشكلٍ سحريّ، تماماً كالضوء القادم من النافذة.. هذا فوزي الثالث بمسابقات جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير، وأنا سعيدةً لأني من أكثر المصورين الأتراك فوزاً في «هيبا».