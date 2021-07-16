إذاعة وتر.. موسيقى كلاسيكية وطرب أصيل

الشارقة (الاتحاد)

بما يعكس حرصها على التجديد وتقديم كلّ ما يلبي ذائقة أفراد المجتمع، تُطلّ هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جمهورها بإذاعة «وتر»، أحدث قنواتها الفنية المتخصصة التي تبثّ للجمهور على تردد 96.1 FM، وعلى مدار الساعة نخبة من أروع أغنيات الزمن الجميل التي قدّمها عمالقة الغناء العربي، ونخبة من أجمل الأعمال الخالدة لنجوم الأغنية الخليجية.

وسيطرب الجمهور على أنغام الشرق الساحر، حيث ستقدّم الإذاعة باقة متكاملة من الروائع الخالدة لأهم الفنانين العرب حيث سيحمل الأثير لمستمعيه باقة من أجمل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، إضافة لمجموعة واسعة من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، إضافة إلى أسماء أخرى لعمالقة الفنّ الخليجي وكبار الفنانين أمثال طلال مدّاح ومحمد عبده وأبو بكر سالم وغيرهم من النجوم.

وتبثّ الإذاعة لجمهورها وعلى مدار الساعة أعمالاً فنية بشكل متواصل إذ أنها لن تقدّم البرامج والحواريات التقليدية، بل ستثري ذائقة ومعارف مستمعيها بفواصل قصيرة تعرّف بأبرز المعلومات المتعلّقة بالأغنيات وأشهر المؤلفين، والمغنيين العرب والعالميين، كما ستروي حكاية أشهر الأعمال الغنائية وقصص تأليفها، إلى جانب التعريف بالآلات الموسيقية وتاريخها ودورها والكثير من المعلومات الفنية القيّمة.

وفي خطوة استثنائية ستقوم الإذاعة، كلّ يوم جمعة من 10 حتى11 مساءً، ببثّ تسجيلات فنية لمواهب محلية مبدعة في المجال، لتمنحها فرصة الوصول للجمهور ليتعرف على موهبتها الفذّة في المجال.

وحول هذا الإطلاق، قال سيف الشلال، مدير اذاعة وتر «تحرص الهيئة على التوسّع بقنواتها وإذاعاتها وتقديم المضامين الإعلامية التي ترتقي بذائقة الجمهور، كما نسعى للتجديد وتقديم كلّ ما يواكب العصر، فبعد إطلاق إذاعة «بلس 95» الناطقة باللغة الإنجليزية ها نحن نخاطب جمهوراً واسعاً من عشّاق الموسيقى الكلاسيكية وأغاني الطرب العربي، ونتيح لهم فرصة الاستمتاع بنخبة من الفنون الراقية لتضاعف من التنوّع الإعلامي الذي نسعى لتقديمه لجميع فئات المجتمع».