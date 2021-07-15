«الشارقة للفنون» تطلق برنامج معارضها لصيف وخريف 2021

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون برنامج معارضها لصيف وخريف 2021، والذي يتضمن معارض فردية لفنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ومعارض دولية تنظم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الفنية حول العالم، إضافة إلى الفعاليات السنوية التي تسلط الضوء على أعمال الفنانين وصناع السينما والناشرين المحليين والدوليين.

يقدم برنامج الصيف في الفترة بين 24 يوليو و1 أكتوبر، معرضي «إلى الأبد.. سيكون المطر مصنوعاً من الرصاص» و«عندما أحصي.. ليس ثمة أحد سواك» وهما من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، ويتضمنان أعمالاً مختارة من المعارض السابقة أو من تكليفات خاصة لبيناليات الشارقة، بالإضافة إلى مقتنيات حديثة لم تعرضها المؤسسة بعد، لكلّ من: فريدة لاشاي، رشيد أرائين، ماندي الصايغ، إيمان عيسى، فرهاد مشيري، ربيع مروة، براجكتا بوتنيس وناري وارد، إيتيل عدنان، سيمون فتال، ولالا روخ، إلى جانب مجموعة مختارة من منحوتات وأعمال ورقية تم اقتناؤها حديثاً للفنان شوقي شوكيني.

كما يضم برنامج الصيف النسخة الثالثة من معرض «الشارقة- اليابان» التي تقام تحت عنوان «هدوء غامر: السكينة والعزلة والاتصال في العمارة اليابانية».

فيما يشمل برنامج الخريف مجموعة من المعارض، هي: «الوجه الآخر للصمت» لهرير سركسيان.

يليه معرض «كائنات وافدة» لمجموعة أوتوليث. وإلى جانب معارضها في الشارقة، تنظم المؤسسة مجموعة من العروض الدولية بالتعاون مع مؤسسات فنية عالمية، وتشمل معرضاً للفنانة باني عبيدي بعنوان «الرجل الذي تحدّث حتى اختفى» يقام في متحف شيكاغو للفن المعاصر.

بالإضافة إلى مشروع «مدرسة الدار البيضاء» وهو مشروع مشترك ينطلق من إرث المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء وأساليبها التربوية المبتكرة واستراتيجيات المعارض في المغرب في الستينيات.

أما معارض المؤسسة السنوية فتشمل، الدورة التاسعة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر»، والدورة الرابعة من «منصة الشارقة للأفلام»، والدورة الرابعة من معرض الكتب الفنية «نقطة لقاء».