انطلاق فعاليات الموسم الثاني لـ «أبوظبي للفنون»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن أجندة الفعاليات المجتمعية التي تنظمها مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»، نظم مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي بموسمه الثاني جلسة نقاشية بعنوان «الصناعات الثقافية والأدبية والاقتصاد المعرفي» شارك فيها: الدكتور فرتاج الزوين من جامعة الطائف من المملكة العربية السعودية، والدكتور عبدالرحمن المعيني أمين سر جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وإبراهيم المليفي رئيس مجلة «العربي» من دولة الكويت، وأدارتها سامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام في المؤسسة.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: «إن للصناعات الثقافية والأدبية دوراً محورياً مسؤولاً عن خلق بيئة مستدامة تدعم نمو وازدهار القطاع الثقافي والابداعي يساهم في إرساء الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية ويحفز الوصول إلى اقتصاد المعرفة»، وأضاف أن «احتضان رأس المال الفكري والإبداعي هو الذي سيرسي أساس تكوين الثروات المستدامة لشعوبنا، حيث إن ذروة التنمية الاقتصادية العالمية تعتمد الآن على الموارد الفكرية والمعرفية».

وأشارت سامية بدر إلى أن الجلسة دارت حول محاور رئيسة تمثلت في الحديث عن دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة، وأثر تنوع وسائل الإعلام على عملية التواصل الثقافي.