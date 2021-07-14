اللوفر أبوظبي و«ريتشارد ميل» يُطلقان معرضاً وجائزة فنّية لتشجيع المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي والعلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل عن إطلاق معرض سنوي جديد تحت عنوان «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وذلك بهدف دعم الفنون المعاصرة. وفي عامه الأول، سيسلط المعرض والجائزة، الضوء على الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفالاً بعام الخمسين في الدولة.

ويشكّل معرض «فن الحين» العالمي منصة لعرض أعمال الفنانين المعاصرين، العاملين على مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية. إذ سيتم اختيار أربعة إلى ستة فنانين كل عام، من خلال دعوة مفتوحة لتقديم العروض، وسيعرض كلٌ منهم أحد أعماله الفنّية في رواق المتحف، وهو عبارة عن مساحة للتفاعل والتبادل مخصصة للفن المعاصر في اللوفر أبوظبي. وسيفتتح المتحف معرضه الأول تحت عنوان «فن الحين 2021» في نوفمبر من العام الحالي.

بعد تقديم الأعمال، سيحصل أحد الفنانين الذين ستختارهم لجنة من الخبراء على جائزة ريتشارد ميل للفنون، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في حفل يُقام في اللوفر أبوظبي. وتبلغ قيمة الجائزة النقدية 50 ألف دولار أميركي.

محمد خليفة المبارك

في هذا الصدد، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «إنَّ الإعلان عن إطلاق جائزة ريتشارد ميل للفنون ومعرض فن الحين في اللوفر أبوظبي هو دليل على سعي أبوظبي إلى تسريع وتيرة الدعم الذي تقدمه للمواهب الإبداعية في الإمارات، وإلى ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة جاذبة وملهمة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم. نحن ندرك جيداً أنَّ الفنانين الذين يتمتعون بمستوى عالمي متواجدون بيننا. لذا فإنَّ هذه الجائزة الجديدة، والمعرض الذي يترافق معها، سيسهمان في تسليط الضوء على أفضل المواهب الإبداعية في دولة الإمارات، في هذا العام الذي تحتفل فيه دولتنا بخمسين عاماً من الإنجازات، وتتطلع فيه قدماً للأعوام الخمسين المقبلة».

ويوجه اللوفر أبوظبي اليوم دعوة مفتوحة إلى الفنانين من الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم أعمالهم، والتي ستندرج تحت عنوان: «في الذاكرة والزمان والمكان»، وهو موضوع يتمتع بأهمية خاصة، ولاسيما في سياق الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسمح للفنانين بتأمّل تراث الدولة والتفكير في الماضي والحاضر والمستقبل. ويمكن للفنانين المهتمين تقديم العروض حتى 31 أغسطس.

وستعمل لجنة مؤلفة من خبراء بارزين في الفن من مختلف أنحاء العالم على اختيار المشاركين الذين ستُعرض أعمالهم في المعرض، وسيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة في وقت لاحق.

ومن جهته، صرَّح بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد ميل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: «أصبح اللوفر أبوظبي أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم في غضون سنوات قليلة، وريتشارد ميل واللوفر أبوظبي قاما على مبادئ التميّز في الابتكار والفن والإتقان والدراية في العمل.. ولذلك أفخر بالتعاون القائم بين اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل».

أما مانويل راباتيه، مدير اللوفر أبوظبي، فعلّق قائلاً: «شراكتنا مع ريتشارد ميل هي بمثابة التزام مشترك طويل الأمد بدعم المواهب الفنّية المعاصرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة على حد سواء، وترسيخ مكانة اللوفر أبوظبي في الدولة. إنَّ هدفنا هو تزويد هؤلاء الفنانين بمنصة بارزة على الصعيد العالمي لعرض أعمالهم.. ولذلك، فإنَّ هذه المبادرة تُعتبر خطوة راسخة يخطوها اللوفر أبوظبي في ميدان الفن المعاصر، خاصةً مع توسّع مهمتنا لتسليط الضوء على لقاء الثقافات الذي يشكّل سر وحدتنا».

يُذكر أنه سيتم الإعلان عن الفائز في «فن الحين 2021» في اللوفر أبوظبي وجائزة ريتشارد ميل للفنون بالتوازي مع الموسم الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يضم معرض إكسبو 2020 دبي، ومعرض فن أبوظبي، وأسبوع دبي للتصميم، ومعرض «آرت دبي»، ليشكّل بذلك إضافة مميّزة إلى رزنامة الفعاليات في الدولة التي تحتفي بالإبداع المعاصر. وسيقام معرض «فن الحين 2021» في اللوفر أبوظبي من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022.