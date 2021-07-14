«الدولي للمتاحف» يرشح دبي لاستضافة مؤتمره العام «آيكوم 2025»

دبي (وام)

تقديراً لمكانة دولة الإمارات ودور دبي البارز في مجال حفظ التراث، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجال تصميم وإدارة المتاحف العالمية، اختار المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» دبي ضمن القائمة المرشحة لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للمجلس للعام 2025، والذي يُعَدُّ أكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف في العالم. وتضم القائمة ثلاث مدن سيتم التصويت عليها في نوفمبر من العام الجاري، حيث تم اعتماد قرار الترشيح في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمتاحف الذي عُقد افتراضياً مؤخراً بحضور 170 عضواً من 118 دولة. وكان فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم- الإمارات» بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، قد تقدّم بملف الإمارات لاستضافة «آيكوم 2025» في دبي تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، وذلك في نهاية شهر أبريل الماضي. واختار المجلس الدولي للمتاحف المدن التي ستتنافس على استضافة المؤتمر وهي دبي، وستوكهولم (السويد) وكازان (روسيا).

وأكدت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، أهمية استضافة دولة الإمارات للمؤتمر في دبي، إذ سيعزز الفوز مكانتها على المستوى العالمي وعلى الصعيد الثقافي. وقالت: «تتبوأ دولة الإمارات ودبي مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، وستكون المرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تستضيف فيها مدينة عربية مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف منذ إنشائه في العام 1946، وسيتم انعقاد المؤتمر للمرة الأولى بشكل هجين، حضورياً وافتراضياً».

ومن جهته، قال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن وجود مدينة دبي في القائمة النهائية المرشحة لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف -آيكوم- لعام 2025، كان متوقعاً لما تزخر به الإمارة من مقومات المدن الحديثة بهياكلها العالمية، وبنيتها التحتية المتطورة، حيث باتت اليوم من أهم مدن العالم التي تستضيف الأحداث الكبرى». وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «استطاعت إمارة دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن خلال بنيتها التحتية المتطورة وكذلك التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص، ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والمكان الأمثل لاستضافة وتنظيم فعاليات الأعمال والمؤتمرات والاجتماعات الدورية للشركات الدولية». وأكد المهندس رشاد بوخش، رئيس فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم- الإمارات» أن وصول دولة الإمارات ودبي إلى قائمة الترشيحات النهائية لاستضافة المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف يعتبر دليلاً على المستوى الراقي الذي وصلت إليه الدولة في تصميم وإدارة المتاحف، بما تضمه من متاحف عالمية، ومتاحف تمثل تاريخ وتراث وثقافة دولة الإمارات.