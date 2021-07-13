علماء الأزهر يُشيدون بجناح "حكماء المسلمين" بمعرض القاهرة للكتاب

أحمد شعبان (القاهرة)

أشاد علماء وقيادات الأزهر الشريف بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والتي تأتي هذا العام بعنوان "في القراءة.. حياة".

وكان جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد استقبل عدداً من علماء الأزهر الشريف، وعدداً من كبار القيادات بالأزهر الشريف، على رأسهم فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ويرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشاد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، خلال زيارته لجناح "مجلس حكماء المسلمين" بإصداراته المتنوعة، مؤكداً أنها تستهدف تعزيز الفكر الوسطي ونشر ثقافة السلام والتعايش، وتبادل الأفكار والآراء بين قادة الفكر حول العالم.

ويشارك في فعاليات جناح مجلس حكماء المسلمين "منتدى شباب صناع السلام"، والذي يأتي في إطار المبادرات التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين قبل عدة سنوات، بهدف مد جسور الحوار والتعاون بين الشرق والغرب، ويتولى نخبة من الشباب، أصحاب المبادرات الخلاقة، قيادة جولات الحوار، في محاولة لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المعاصرة، كالمواطنة والسلام ومواجهة الفكر المتطرف.

كما يُشارك مجلس حكماء المسلمين للعام الثالث على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بضرورة المشاركة الفاعلة في معارض الكتاب الكبرى عبر العالم، لما تشهده من أنشطة فكرية وثقافية متنوعة وثرية، وهو ما يُساهم في نشر رسالة المجلس التي تستهدف تعزيز الفكر الوسطي، وتبادل الأفكار والآراء بين قادة الفكر حول العالم.

ويضم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الدورة عدة إصدارات جديدة تتنوع بين كتب التراث والفكر والفلسفة، ومجموعة مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مؤلفات شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، من بينها كتاب "آداب وقيم" و"القول الطيب"، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وأعلن القائمون على جناح المجلس نفاد الطبعة الأولى من كتاب "القول الطيب" لفضيلة الإمام الأكبر، من جناح المجلس، وبدأ الإعداد لطبعة ثانية من الكتاب؛ نظرًا للإقبال الكبير من الزوار على اقتنائه، حيث يجمع الكتاب خطابات فضيلة الإمام وكلماته في العديد من المؤتمرات والأحداث الدولية.