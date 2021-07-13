«مقتنيات دبي» تكشف تفاصيل أولى مجموعاتها الفنية

دبي (وام)

كشفت مبادرة «مقتنيات دبي»، المنظومة المتكاملة لجمع وإدارة المقتنيات الفنية بمشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته، والتي أطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن تفاصيل أول مجموعة من الأعمال الفنية سيتم ضمها إلى المبادرة والمصممة لبناء مجموعة فنية مؤسساتية لإمارة دبي من خلال نموذج شراكة جديد ومبتكر، وعبر إتاحة المجال للرعاة لإعارة مقتنياتهم الفنية مع الاحتفاظ بملكيتها القانونية، مع الاستعانة بمشورة خبراء محليين وعالميين لإثراء وتنمية مجموعات المقتنيات الفنية الشخصية والعامة المشاركة.

لوحة من أولى المجموعات الفنية لمبادرة «مقتنيات دبي» (وام)

نهضة فنية

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي رئيسة اللجنة العليا لمقتنيات دبي: «إنها لحظة استثنائية وبالغة الأهمية في مسيرة تطوير مبادرة مقتنيات دبي، مع اختيار المجموعة الأولى من الأعمال الفنية لإدراجها ضمن المبادرة، ولدي قناعة راسخة بأن النهج المتبع في جمع هذه الأعمال يعكس الدور الريادي لدبي في وضع نواة لنهضة فنية في المنطقة، ونثق بأن المبادرة ستشكل علامة فارقة أخرى في جهودنا لترسيخ مكانة دبي مركزاً ثقافياً وإبداعياً للعالم».

وإلى جانب مجموعة المقتنيات الفنية الشخصية المقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في لفتة كريمة إسهاما في دعم المبادرة، ومع انتهاء لجنتها التنظيمية من عمليات التقييم والاختيار، تقرر ضم 87 عملاً فنياً جديداً إلى «مقتنيات دبي»، ما يمثل إنجازاً مهماً في تطوير المجموعة الفنية المؤسسية المبتكرة الجديدة للإمارة، وتضم المقتنيات التي تم الإعلان عنها، أمس، أعمالاً لعدد من أبرز رموز الفن الحديث في العالم العربي، ومنهم: الفنانة باية «الجزائر، 1931 - 1998»، فاتح المدرس «سوريا، 1922 - 1999»، شفيق عبود «لبنان، 1926 - 2004» وآدم حنين «مصر، 1929 - 2020»، كما تبرز في المجموعة التي اختارتها اللجنة أيضا أعمال لفنانين معاصرين معروفين من دولة الإمارات، من بينهم: عبد القادر الريس، وشيخة المزروع. وتضم الأعمال الفنية التي تم اختيارها كذلك 19 عملاً تشكل جزءاً من المقتنيات الفنية لمجموعة «أ.ر.م. القابضة».

متحف رقمي

وستكون الأعمال الفنية المدرجة في «مقتنيات دبي» متاحة أمام الجمهور في جميع أنحاء مدينة دبي، ولأغراض تعليمية أيضاً، من خلال متحف رقمي مخصص للمبادرة سيتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري، كما تخطط المبادرة لإقامة أول معرض حضوري للأعمال الفنية المختارة من مجموعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومجموعات دبي الفنية الرئيسة الأخرى لاحقاً هذا العام في متحف الاتحاد في دبي.

انفتاح ثقافي

وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ستعمل مبادرة «مقتنيات دبي» على إبراز روح دبي ودولة الإمارات بطابعها العالمي، وانفتاحها على مختلف الثقافات وتطلعها نحو المستقبل، وقد تم اختيار نخبة من القامات الثقافية والخبرات الإبداعية من ذوي البصمات المهمة في المشهد الثقافي المزدهر في الدولة لعضوية اللجنة العليا للمبادرة، وتضم كلا من: معالي محمد المر، ومعالي عبد الرحمن العويس، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، والسيد عبد المنعم بن عيسى السركال، والسيدة منى عيسى القرق.