«الإمارات للآداب» تطلق مدونة مخصصة للجمهور العربي

دبي (وام)

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب - اللجنة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب أمس، مدونة صوتية جديدة باللغة العربية تضم الجلسات الكاملة المقدمة باللغة العربية من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2021، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكانة الأدب والثقافة في الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وتوفر المدونة سلسلة من التسجيلات الصوتية لجلسات مع نخبة الكُتاب والمبدعين المحليين والعالميين مثل جلسة «مستقبل اللغة العربية حوار مع معالي نورة بنت محمد الكعبي والدكتور علي بن تميم والدكتور عبدالسلام هيكل»، وجلسة «أيامي مع كايروكي» للكاتب والروائي المصري ولاء كمال، وجلسة «وسائل التواصل الاجتماعي والقوالب النمطية».. مجاناً على جميع منصات المدونات الصوتية. كما تتاح الجلسات للمشاهدة على يوتيوب، إضافة إلى جلسات مقدمة باللغة الإنجليزية مع ترجمة للغة العربية. وقالت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان، إن مهمة مؤسسة الإمارات للآداب تلخصت في تعزيز مكانة ودور الأدب وإثراء الثقافة بشتى أشكالها ولذا فإن إطلاق مدونة صوتية جديدة من شأنها الوصول إلى شرائح مختلفة من جمهورنا، إيماناً بدورنا بضمان استمتاع كل متذوقي الأدب في العالم ولا سيما الوطن العربي بما تم تقديمه في المهرجان.

يذكر أن مهرجان طيران الإمارات للآداب شهد في دورته الثالثة عشرة مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين أبرزهم ملالا يوسفزاي، ومن ضمنهم أمين معلوف وأليف شافاك وليمن سيساي وهدى حمد وعبدالعزيز بركة ساكن، خلال الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير 2021. وكانت العديد من الجلسات مستوحاة من شعار مهرجان 2021 «لنغير الحكاية» الذي يعبر عن روح الفترة الحالية. وقدم المهرجان برنامج المرح العائلي والمناقشات الثرية والممتعة والأفكار الملهمة التي تركز على الكتب والفن والعلوم والشؤون المعاصرة والعروض السينمائية.