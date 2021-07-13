منح شمَّا بنت محمد بن خالد العضوية الفخرية لـ«المبدعين العرب»

هويدا الحسن (العين)

أعلن اتحاد المبدعين العرب- عضو الأمم المتحدة، وملتقى اتحادات جامعة الدول العربية، منح العضوية الفخرية للشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، لدورها البارز في دعم الثقافة والإنسانية.. هذه العضوية تُمنح تكريماً للمبدعينَ وذوي الجهد البناء في المجالينِ العلمي والثقافي وكافة المناحي الإبداعية، ونظرًا لما تقدمه الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان من عطاء معرفي وأثرها الثقافي والإبداعي في الحياة الثقافية الإماراتية بمساهماتها الفكرية عبر مؤلفاتها التي تثري بها المكتبة العربية، وكذلك من خلال مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، التي تمثل رافداً للدعم الثقافي والاجتماعي والتعليمي لمجتمع دولة الإمارات، إضافة إلى امتداد هذا الدعم والأثر الفعال عربياً.

وأكد رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب الإذاعي د. أحمد نور، في كلمته على أهمية دور الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عبر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، معبراً كذلكَ عن احترامه لشخصها، وتقديره لجهودها في دعم الثقافة والإبداع وزرع الانتماء لدى براعم الأجيال الصاعدة.

وقال: «لم يكن هذا هو التكريم الوحيد، لأن للشيخة د. شما بنت محمد بن خالد قصة عطاء مستمرة جعلتنا نكرِّمها قبل عامين بوسام «التفرد في الإبداع»، كأفضل شخصية ثقافية عربية، واليوم نحتفي بتفرُّدها بهذه العضوية الفخرية العربية. وأضاف نور: سيكون هناك تضافر قوي بين كل من مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وبين الاتحاد في شتى المناحي الثقافية.

وقد أعربت الشيخة د. شمَّا بنت محمد بن خالد آل نهيان عن بالغ سعادتها وشكرها للاتحاد ورئيسه الإذاعي د. أحمد نور، لما يمثلهُ اتحاد المبدعين من دعم للمتميزين في جميع المجالات، بما يؤدي إلى إثراء الحراك المعرفي والعلمي والإبداعي وبناء الإنسان من أجل الحفاظ على مكتسبات الحضارة للمجتمع الإماراتي وكافة المجتمعات العربية والإنسانية.كما منح «اتحاد المبدعين العرب» ياسر القرقاوي رئيس مسرح دبي الوطني شهادة «الإبداع الثقافي» تقديرا لجهوده المتميزة في نشر الثقافة والفنون في دولة الإمارات والوطن العربي ودعمه للمبادرات الوطنية الهادفة للبناء الثقافي الفني.