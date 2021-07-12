سفير غواتيمالا وقنصل كوستاريكا يزُوران «بيت الحكمة»

الشارقة (الاتحاد)

اصطحب الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، كلاً من: لارس بيرا بيريز سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، وويليام سوتو قنصل كوستاريكا لدى الدولة، في جولة على مرافق «بيت الحكمة» بالشارقة، تعرفا خلالها على رؤيته والأنموذج الذي يقدمه كإحدى أحدث مكتبات المستقبل في الإمارات والمنطقة العربية.

وجاءت الزيارة بحضور كل من الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وجوزيه باسيلا، المستشار الاقتصادي بسفارة غواتيمالا، وشهدت مناقشة فرص تنظيم حفلين في الشارقة لكل من غواتيمالا وكوستاريكا، بمناسبة حلول الذكرى المئوية الثانية لكل منهما، حيث سيتضمنان معرضاً فنياً يقام على مدار أسبوع، بحضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تسعى الشارقة دوماً إلى توثيق علاقاتها مع نظيراتها من المدن العالمية، بما فيها مدن غواتيمالا وكوستاريكا، تأكيداً لانفتاح الإمارة ثقافياً واقتصادياً على العالم، وتجسيداً لاستراتيجيتها في تحقيق الحوار الثقافي الإنساني، للوصول إلى الازدهار والتقدم المقترن ببناء جسور التفاهم بين الشعوب».

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أهمية «بيت الحكمة» والمكانة العالمية التي بلغها بخصوصية تصميمه ووظائفه الفريدة التي تجعل منه مفخرة للشارقة، وصرحاً حضارياً يستحق أن يزوره ضيوف الشارقة، لتكوين صورة أكثر عمقاً عن المشروع الثقافي للإمارة، وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد سفير غواتيمالا وقنصل كوستاريكا خلال الزيارة بما يضيفه «بيت الحكمة» للمشهد الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة، وأثنيا على تصميمه الاستثنائي والخدمات المعرفية التي يقدمها للقراء والباحثين، وما يقوده من جهد في مشروع الإمارة الثقافي القائم على بناء مجتمع المعرفة والنهوض بطاقات الأفراد والمؤسسات لتحقيق نهضة حضارية شاملة ومستدامة تعتمد الكتاب سبيلاً للتطور والتواصل مع مختلف ثقافات العالم.