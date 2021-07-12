«كلمة» يصدر ترجمة كتاب «خمسة فوتونات»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الترجمة العربية لكتاب «خمسة فوتونات: رحلات الضوء الرائعة عبر الزمان والمكان» لمؤلفه جيمز جيتش، وقد نقله إلى اللغة العربية طارق راشد عليان.

هنا يروي الكتاب حكاية خمس عمليات فيزيائية فلكية تُفسرها الرحلة المدهشة للضوء عبر المكان والزمان، إنها رحلة خمسة فوتونات.

إن القواعد الأساسية التي تحكم كيفية تفاعل الفوتونات والمادة هي نفسها التي تحكم الضوء الذي يضيء غرفة معيشتي، وتسري على رحلة كل فوتون عبر الكون. وهي تصف كل غروب للشمس وكل قوس قزح وكل ليلة مُقمرة.

يشرح لنا مؤلف كتاب «خمسة فوتونات» رحلة الضوء - الذي تشكل الفوتونات لبناته الأساسية وأدقّ مكوّناته - عبر خمسة مستويات مختلفة في الزمان والمكان. وينطلق الضوء في رحلته المحكومة بفيزياء الكم، والنسبية العامة، والنجوم والثقوب السوداء، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، إلى أن يصل إلينا على الأرض.

ويُسهب الكاتب في بيان كل محطة من محطات تلك الرحلة، بما تموج به من تفاصيل لظواهر كونية عجيبة ومثيرة وماتعة.

وقد نجح جيتش بأسلوب كتابته الأنيق في خلق رؤية كونية موجزة وتأمّلٍ بديع حقاً في طبيعة واقعنا، وتنطلق سيرة جيتش الكونيّة البديعة بالقرّاء في جولة سريعة للتعرّف على كل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سيكون.

إن كتاب «خمسة فوتونات» أنيق بقدر ما هو مُنير للعقول والأذهان.