ملتقى لريادة الأعمال ووظائف المستقبل

العين (وام)

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، «ملتقى ريادة الأعمال ووظائف المستقبل الافتراضي»، ضمن فعاليات اللجنة التنفيذية لمحور «الاستثمار في كفاءات الشباب لتحقيق رؤى الخمسين».

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في كلمتها الافتتاحية، إن دولتنا تعمل على تنمية التفكير الإبداعي والابتكاري، وفق توجهات القيادة لمرحلة ما بعد النفط، فالنفط رصيد قابل للنفاد، أما العقول فهي رصيد غير قابل للنفاد، بل للنمو وحين نساهم بتنمية قيمة العقل الناقد بمنظومة التعليم سيعطينا رواد أعمال مبتكرين يساهمون باستمرارية التفوق الاقتصادي بعد النفط للحفاظ على مكتسبات وحضارة الإمارات.

وأضافت أنه نتيجة التسارع التكنولوجي وتطور الذكاء الاصطناعي ودخولنا للثورة الصناعية الرابعة، يحدث تغيير بسوق العمل وطبيعة ونوعية الوظائف المستقبلية، وستنتهي بعض الوظائف مما سيدعم توجه أصحابها ناحية ريادة الأعمال ويساهم بنمو دورهم وستكون وظائف أخرى تحتاج لمعايير مختلفة تعتمد على المهارة لا الشهادة وعلينا أن ندرك حدوث ذلك سريعاً.

وأشارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، لأهمية ربط التنمية والتطوير بسوق العمل وملاءمة مخرجات التعليم مع متطلباته لمواكبة التغيرات بالوظائف المستقبلية، وهذا ما تعمله قيادتنا بتوجهها للاهتمام باقتصاد المعرفة وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتطور المعرفي والعلمي الكبير، وإطلاق استراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة 2017، والهادفة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وتحقيق اقتصاد وطني وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.